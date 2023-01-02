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    «Они не по‑спортивному начали скулить». Адиев назвал главное футбольное разочарование в 2022 году

    Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев рассказал, какая команда разочаровала его сильнее всего в 2022 году.

    «Для меня главное разочарование – это сборная Польши. Они не по‑спортивному начали скулить, говорить, что не будут играть с россиянами.

    Понятно, что непростая политическая ситуация, но они должны были оставаться спортсменами, делать свое дело на футбольном поле.

    В конце концов, не хотите играть с Россией – получайте техническое поражение», – заявил Адиев.

    • Россию не допустили к участию в стыках отбора ЧМ-2022.
    • После этого сборную вообще отстранили от международных турниров на неопределенный срок.
    • Польша квалифицировалась на чемпионат мира, где дошла до 1/8 финала.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии15
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      Рейтинг: +12520

      Алексей З 1 час назад

      Нравится Адиев , но тут с ним не соглашусь.
      Большая разница между " не спортивной ситуацией " и бомбёжка мирных городов.
      Ребята не надо путать санкции с преступлениями.
      Поэтому и реакция была такая.

      0
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      Рейтинг: +11351

      R_a_i_n > Алексей З 1 час назад

      Абсолютно согласен. Бомбить мирные города это преступление. С 2014 года и до сих пор бомбят Донецк всу. Только вот санкции забыли как-то применить .

      2
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      Рейтинг: +17401

      ilichkadr > R_a_i_n 47 минут назад

      Объясняется это очень просто. К Украине санкции применять нельзя поскольку налагать санкции сами на себя как-то не принято.

      1
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      Рейтинг: +12520

      Алексей З > R_a_i_n 10 минут назад

      За 20 и 21 года в ДНР от бомбёжек погибло 15 ( !!!) мирных граждан.
      Это очень плохо и трагично , но что творится с 24 февраля не поддаётся никакому оправданию.
      Города которые стёрли с лица земли , это за что ? Нельзя опрпвдывать преступления.

      0
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      Рейтинг: +11351

      R_a_i_n > Алексей З 7 минут назад

      Откуда у тебя такая инфа?? 15 граждан...

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      Рейтинг: +259

      Стоп всем 3 часа назад

      Адиев из Расеи...Ну понятно...Если он в Казахстане начнет такое пихать----не у всех встретит понимание

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      Рейтинг: +2378

      baden69 > Стоп всем 2 часа назад

      Адиев абсолютно прав! Нельзя путать спорт и политику. Спортсмены должны играть в футбол, а не плакать как обиженные дети.
      И не важно где и как он это скажет, умные поймут, а отдельным личностям, которые есть и у нас, и объяснять не надо. Им проще помочь донести чемодан до вокзала и посадить в поезд с конечным пунктом "гейропа"

      6
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      Рейтинг: +259

      Стоп всем > baden69 2 часа назад

      а отдельным личностям, которые есть и у нас======У нас это где? Откуда ты zомбиватник ?

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      Рейтинг: +650

      111Hunter111 > Стоп всем 2 часа назад

      От куда и ты

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      Рейтинг: +17401

      ilichkadr > 111Hunter111 2 часа назад

      Не, он из хуторских провинциалов, завязанных на соломе, кизяках, самогоне и сале. Периодически меняет свои аккаунты и в меру своего интеллекта гадит, подбрасывает говнеца на вентилятор.

      4
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      Рейтинг: +12520

      Алексей З > ilichkadr 1 час назад

      Кто тебя уполномочил верещать от всех 140 миллионов. " Лепи горбатого " от себя. Славо богу не все россияне замараны в крови соседей.

      0
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      Рейтинг: +17401

      ilichkadr > Алексей З 1 час назад

      Вот знаешь, ждал, даже не сомневался, что ты высунешь свой нос. Позволю заметить, что от твоих высеров ничего не меняется. Твои хозяева тебя зря платят зарплату. До них пока не дошло, что одна из главных евроукрских влажных фантазий, являющейся промежуточной фантазией на пути к тому самому вишнёвому саду с пчёлами, является получение должности, на которой не нужно ходить за зарплатой, получая основной источник финансирования из подношений.
      P.S. Это результат ополячивания твоих предков. Ферштейн?

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      Рейтинг: +12520

      Алексей З > ilichkadr 1 час назад

      Е...нько, ты о чём ?
      Я не могу молчать когда мрази вроде тебя , очерняют всю нашу страну. От себя говори , не обобщай.
      Подмосковье моя Родина и благо не все оправдывают преступления. Вас фашиков мало.

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      Рейтинг: +17401

      ilichkadr > Алексей З 1 час назад

      Если Подмосковье твоя Родина, чего же ты здесь за евроукров жопу дерешь? Пацифист али правозащитник, оправдывающий бандеровцев , фашистскую нечисть? К чему призываешь?

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      Рейтинг: +12520

      Алексей З > ilichkadr 14 минут назад

      Жопу ты рвёшь , хотя похоже её уже в клочья расчихвостили.
      Послушай папино недоразумение , преступления не имеют национальной принадлежности. За убийства невинных мирных надо отвечать всем , с обеих сторон.
      Уразумел ?

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