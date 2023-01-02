«Они не по‑спортивному начали скулить». Адиев назвал главное футбольное разочарование в 2022 году

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев рассказал, какая команда разочаровала его сильнее всего в 2022 году.
«Для меня главное разочарование – это сборная Польши. Они не по‑спортивному начали скулить, говорить, что не будут играть с россиянами.
Понятно, что непростая политическая ситуация, но они должны были оставаться спортсменами, делать свое дело на футбольном поле.
В конце концов, не хотите играть с Россией – получайте техническое поражение», – заявил Адиев.
- Россию не допустили к участию в стыках отбора ЧМ-2022.
- После этого сборную вообще отстранили от международных турниров на неопределенный срок.
- Польша квалифицировалась на чемпионат мира, где дошла до 1/8 финала.
Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно
Источник: «Матч ТВ»