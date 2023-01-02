«Они не по‑спортивному начали скулить». Адиев назвал главное футбольное разочарование в 2022 году

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев рассказал, какая команда разочаровала его сильнее всего в 2022 году.

«Для меня главное разочарование – это сборная Польши. Они не по‑спортивному начали скулить, говорить, что не будут играть с россиянами.

Понятно, что непростая политическая ситуация, но они должны были оставаться спортсменами, делать свое дело на футбольном поле.

В конце концов, не хотите играть с Россией – получайте техническое поражение», – заявил Адиев.

Россию не допустили к участию в стыках отбора ЧМ-2022.

После этого сборную вообще отстранили от международных турниров на неопределенный срок.

Польша квалифицировалась на чемпионат мира, где дошла до 1/8 финала.

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