Адиев назвал команду года в России

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев считает, что лучшей российской командой в 2022 году был «Спартак».

«По результатам лучшим является «Зенит», это понятно. Они лидеры и фавориты чемпионата.

Но мне понравился «Спартак», он приятно удивил в этом сезоне. Так что мои симпатии на стороне «красно‑белых», их я и назову командой года», – сказал Адиев.

«Спартак» выиграл Кубок России в 2022 году.

На зимнюю паузу команда ушла на 2-м месте с 6-очковым отставанием от «Зенита».

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно