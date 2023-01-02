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    Адиев назвал команду года в России

    Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев считает, что лучшей российской командой в 2022 году был «Спартак».

    «По результатам лучшим является «Зенит», это понятно. Они лидеры и фавориты чемпионата.

    Но мне понравился «Спартак», он приятно удивил в этом сезоне. Так что мои симпатии на стороне «красно‑белых», их я и назову командой года», – сказал Адиев.

    • «Спартак» выиграл Кубок России в 2022 году.
    • На зимнюю паузу команда ушла на 2-м месте с 6-очковым отставанием от «Зенита».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +291

      АлексМак 3 часа назад

      бредит

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +259

      Стоп всем 5 часов назад

      Адиев и со сборной Казахстана сюрпризы устроил словакам...Так что он свою команду может назвать лучшей в центральной Азии.

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