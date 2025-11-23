Адиев прокомментировал победу «Крыльев» над «Ростовом»

Главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев подвел итоги выигранного матча 16-го тура РПЛ против «Ростова».
- Самарцы одержали домашнюю победу со счетом 2:0.
- Благодаря этому они покинули зону стыков.
- Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
– Наконец‑то нас прорвало, мы давно не побеждали. Нам очень нужен был этот результат. Когда успех долго не приходит, это тяжело.
Понятно, что постоянно разговариваем с ребятами. Конечно, эта [семиматчевая] серия без побед на ребят давила, но мы продолжали работать и верить.
– Когда поняли, что будет победа?
– Когда второй забили, я понимал, что наша победа близка.
– С чем связана замена Олейникова в перерыве?
– К сожалению, опять повреждение. Опять наш лазарет наполняется.
Источник: «Матч ТВ»