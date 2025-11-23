Адиев прокомментировал победу «Крыльев» над «Ростовом»

Главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев подвел итоги выигранного матча 16-го тура РПЛ против «Ростова».

Самарцы одержали домашнюю победу со счетом 2:0.

Благодаря этому они покинули зону стыков.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

– Наконец‑то нас прорвало, мы давно не побеждали. Нам очень нужен был этот результат. Когда успех долго не приходит, это тяжело.

Понятно, что постоянно разговариваем с ребятами. Конечно, эта [семиматчевая] серия без побед на ребят давила, но мы продолжали работать и верить.

– Когда поняли, что будет победа?

– Когда второй забили, я понимал, что наша победа близка.

– С чем связана замена Олейникова в перерыве?

– К сожалению, опять повреждение. Опять наш лазарет наполняется.