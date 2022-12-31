Роналду и Месси могут сыграть друг против друга в середине января

«ПСЖ» рассматривает возможность поездки в Саудовскую Аравию в середине января.
Парижане могут провести товарищеский матч с объединенной командой из лучших футболистов «Аль-Насра» и «Аль-Хиляля».
Таким образом, друг против друга, возможно, сыграют Криштиану Роналду и Лионель Месси.
- Португалец накануне вечером стал игроком «Аль-Насра».
- Он заключил контракт до 2025 года.
- Роналду перешел в саудовский клуб на правах свободного агента.
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Источник: твиттер Адриена Гренье