Ари: «Переход в Азию – очень плохое решение России. УЕФА и ФИФА будут жалеть об этом»

"Переход в Азию — очень плохое решение, это однозначно. Наверное, даже очень странное, ведь вы теряете Лигу чемпионов, Лигу Европы."
И тут же:
"УЕФА и ФИФА все время будут жалеть, что Россия ушла в Азию. Думаю, они скоро признают свою ошибку, что исключили вашу страну отовсюду, потому что это идиотское решение. "
))) Не определился, болезный, КОМУ БУДЕТ ПЛОХО от перехода.
Экс-нападающий сборной России Ари прокомментировал возможный переход РФС из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола.
«Переход в Азию — очень плохое решение, это однозначно. Наверное, даже очень странное, ведь вы теряете Лигу чемпионов, Лигу Европы. У меня нет никаких сомнений, что скоро все будет хорошо, я уверен, что Россия поедет на ЧМ-2026.
УЕФА и ФИФА все время будут жалеть, что Россия ушла в Азию. Думаю, они скоро признают свою ошибку, что исключили вашу страну отовсюду, потому что это идиотское решение. Они за это извинятся.
У вашего футбола много классных команд, игроков, денег, поэтому они будут сожалеть, что потеряли такую страну, как Россия», — заявил Ари.
- Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.
- 3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).
- Решение о возможном переходе РФС в АФК обещали принять во вторник, но голосование перенесли на пятницу.
Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно
Почему переход РФС в Азию – это очень странная антиутопия