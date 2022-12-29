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    Ари: «Переход в Азию – очень плохое решение России. УЕФА и ФИФА будут жалеть об этом»

    Экс-нападающий сборной России Ари прокомментировал возможный переход РФС из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола.

    «Переход в Азию — очень плохое решение, это однозначно. Наверное, даже очень странное, ведь вы теряете Лигу чемпионов, Лигу Европы. У меня нет никаких сомнений, что скоро все будет хорошо, я уверен, что Россия поедет на ЧМ-2026.

    УЕФА и ФИФА все время будут жалеть, что Россия ушла в Азию. Думаю, они скоро признают свою ошибку, что исключили вашу страну отовсюду, потому что это идиотское решение. Они за это извинятся.

    У вашего футбола много классных команд, игроков, денег, поэтому они будут сожалеть, что потеряли такую страну, как Россия», — заявил Ари.

    • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.
    • 3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).
    • Решение о возможном переходе РФС в АФК обещали принять во вторник, но голосование перенесли на пятницу.

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    Почему переход РФС в Азию – это очень странная антиутопия

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 16:46
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +20506

      derrik2000 1 час назад

      "Переход в Азию — очень плохое решение, это однозначно. Наверное, даже очень странное, ведь вы теряете Лигу чемпионов, Лигу Европы."

      И тут же:
      "УЕФА и ФИФА все время будут жалеть, что Россия ушла в Азию. Думаю, они скоро признают свою ошибку, что исключили вашу страну отовсюду, потому что это идиотское решение. "

      ))) Не определился, болезный, КОМУ БУДЕТ ПЛОХО от перехода.

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