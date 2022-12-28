«Не налегай на оливьешку». Глушенков – Пиняеву

Новичок «Локомотива» Максим Глушенков обратился к своему партнеру Сергею Пиняеву. Оба сегодня перешли из «Крыльев Советов» в московский клуб.

«Серег, с наступающим. Спасибо, что забрал мою футболку. Скоро встретимся на сборах. Не налегай на оливьешку», – сказал Глушенков.

Глушенков выступал за «Крылья» с 2021 года.

В сезоне РПЛ у Глушенкова 16 матчей, 5 голов, 4 ассиста.

У Пиняева и Глушенкова общий агент – Павел Андреев.

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