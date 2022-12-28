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    «Не налегай на оливьешку». Глушенков – Пиняеву

    Новичок «Локомотива» Максим Глушенков обратился к своему партнеру Сергею Пиняеву. Оба сегодня перешли из «Крыльев Советов» в московский клуб.

    «Серег, с наступающим. Спасибо, что забрал мою футболку. Скоро встретимся на сборах. Не налегай на оливьешку», – сказал Глушенков.

    • Глушенков выступал за «Крылья» с 2021 года.
    • В сезоне РПЛ у Глушенкова 16 матчей, 5 голов, 4 ассиста.
    • У Пиняева и Глушенкова общий агент – Павел Андреев.

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    Источник: твиттер «Локомотива»

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    28.12.2022 22:27
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +943

      Fialet 1 час назад

      Какая охрененная новость, надо на первую полосу.

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