«Не налегай на оливьешку». Глушенков – Пиняеву

Новичок «Локомотива» Максим Глушенков обратился к своему партнеру Сергею Пиняеву. Оба сегодня перешли из «Крыльев Советов» в московский клуб.
«Серег, с наступающим. Спасибо, что забрал мою футболку. Скоро встретимся на сборах. Не налегай на оливьешку», – сказал Глушенков.
- Глушенков выступал за «Крылья» с 2021 года.
- В сезоне РПЛ у Глушенкова 16 матчей, 5 голов, 4 ассиста.
- У Пиняева и Глушенкова общий агент – Павел Андреев.
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Источник: твиттер «Локомотива»