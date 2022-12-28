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    Осинькин прокомментировал переход Пиняева и Глушенкова в «Локомотив»

    Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал переход нападающих Сергея Пиняева и Максима Глушенкова в «Локомотив».

    «Всегда сложно терять любого футболиста, а лидера вдвойне. Этих ребят я знаю не только по «Крыльям», но и по «Чертаново». Мы должны сейчас все взвесить без эмоций, поблагодарить ребят и пожелать им прогресса.

    Надеюсь, они сделали правильный выбор, который позволит им прогрессировать и становиться сильнее. Со своей стороны хочу им сказать спасибо за ту профессиональную работу, которую мы проделали вместе», — сказал Осинькин.

    • Пиняев и Глушенков подписали контракты с «Локо» на 4 года.
    • Сообщалось, что «Локомотив» заплатит за двух игроков суммарно 700 миллионов рублей
    • Пиняев забил 3 гола и сделал 1 ассист в этом сезоне РПЛ.
    • На счету Глушенкова 5 голов и 4 ассиста.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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