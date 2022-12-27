«Бенфика» получила два предложения на 127 миллионов по Энцо Фернандесу

Полузащитник «Бенфики» Энцо Фернандес может продолжить карьеру в другой команде.

По информации A Bola, португальский клуб получил два предложения на сумму 127 миллионов евро о покупке 21-летнего аргентинца. Ожидается и третье 127-миллионное предложение.

Рыночная стоимость Фернандеса – 55 миллионов евро.

Он выступает за «Бенфику» с июля 2022 года: 24 матча, 3 гола и 5 ассистов.

Хавбек стал победителем ЧМ-2022 и лучшим молодым игроком турнира.

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