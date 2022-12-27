«Что мы привезем в Азию, кроме кокошников и лаптей?». Зарема – о выходе России из УЕФА

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о возможном переходе России из УЕФА а Азиатскую конфедерацию футбола.

«Наибольший интерес футбол в Азии вызывает у сегмента 15-34 лет. Что мы можем предложить местным болельщикам, как завоюем аудиторию, какие региональные площадки для развития партнерства предоставим?

Их фанаты десятилетиями окучивались делегатами и представителями мадридского «Реала», «Ливерпуля» и дортмундской «Боруссии», у которых с десяток офисов в Азии.

Регулярно проводятся детские и юношеские турниры, открываются спортивные лагеря, проводятся обучающие мастер-классы для тренеров. Что мы туда привезем помимо кокошников и лаптей? Какими технологиями можем поделится? Если только энергоносителями в качестве гостинца и приманки, чтобы страны проголосовали «За».

Для успешного симбиоза с Азией нужна, как минимум позитивная повестка. Кто ее обеспечит? Кто станет амбассадором от России, кто напишет digital-стратегию РПЛ для Азии? Надеюсь, у РФС есть ответы», – заявила Зарема.

Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).

Решение о возможном переходе РФС в АФК обещали принять сегодня, но голосование перенесли.

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