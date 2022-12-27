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    «Что мы привезем в Азию, кроме кокошников и лаптей?». Зарема – о выходе России из УЕФА

    Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о возможном переходе России из УЕФА а Азиатскую конфедерацию футбола.

    «Наибольший интерес футбол в Азии вызывает у сегмента 15-34 лет. Что мы можем предложить местным болельщикам, как завоюем аудиторию, какие региональные площадки для развития партнерства предоставим?

    Их фанаты десятилетиями окучивались делегатами и представителями мадридского «Реала», «Ливерпуля» и дортмундской «Боруссии», у которых с десяток офисов в Азии.

    Регулярно проводятся детские и юношеские турниры, открываются спортивные лагеря, проводятся обучающие мастер-классы для тренеров. Что мы туда привезем помимо кокошников и лаптей? Какими технологиями можем поделится? Если только энергоносителями в качестве гостинца и приманки, чтобы страны проголосовали «За».

    Для успешного симбиоза с Азией нужна, как минимум позитивная повестка. Кто ее обеспечит? Кто станет амбассадором от России, кто напишет digital-стратегию РПЛ для Азии? Надеюсь, у РФС есть ответы», – заявила Зарема.

    • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.
    • 3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).
    • Решение о возможном переходе РФС в АФК обещали принять сегодня, но голосование перенесли.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 19:37
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +769

      Suvorov51 47 секунд назад

      Ну как тут не сказать умница, вот вам ЗАРЕМБА, молодчина, надо подождать, а в болото всегда успеем окунуться

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      Рейтинг: +23824

      DOCTOR PENALTY 5 минут назад

      Водки привезём и научим закусывать солёными огурцами. )))

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      Рейтинг: +227

      Стоп всем 17 минут назад

      Что мы привезем в Азию, кроме кокошников и лаптей?=====Зарема жжет ))) Прям в точку.

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      Рейтинг: +715

      7:1 35 минут назад

      стоимость составов:

      япония - 166,7 лямов €
      корея - 165,6
      россия - 154,5
      австралия - 39,2
      китай - 5,8

      вывод только один: при таком раскладе через азию на ЧМ мы точно попадём (8 прямых путёвок + 0,5 путёвки через межконтинентальный стык).

      беларусь - 12,7 лямов. даже они прошли бы на чм, перейдя в азию. гы-гы.

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      Рейтинг: +715

      7:1 > 7:1 27 минут назад

      по идее, появление в азии столь сильного и экзотического игрока как россия, может повысить интерес. и даже заремовские кокошники не понадобятся. но для нас это реально шаг назад. надеюсь, останемся в уефе, хоть она насквозь состоит из лгбт-шников.

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      Рейтинг: +1566

      koli4ka 38 минут назад

      Аплодисменты-в студию!!!Браво!!!Ни дать, ни взять-всё по делу сказано...

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