Радимов: «Зенит» приучил, что тревоги быть не может»

Владислав Радимов высказался о перспективах «Зенита» во второй части сезона-2022/23.

– Есть тревога за выступление «Зенита» весной?

– «Зенит» за четыре года приучил, что тревоги быть не может. Но это футбол, здесь может сложиться все, что угодно.

– Неужели нигде не может порваться?

– На данный момент все спокойно, скорректировано и под контролем.

– «Зениту» необходимо точечное усиление, или нынешний состав способен сохранить лидерство в чемпионате и побороться за Кубок России?

– Не ко мне вопрос.

– Гипотетически может сложиться так, что майский матч 26-го тура «Зенит» – «Спартак» станет золотым?

– Было бы хорошо и интересно.

– При всем уважении к «Спартаку» кажется, что это невозможно.

– Согласен, но мы же рассуждаем гипотетически, верно?

«Зенит» лидирует в РПЛ после 17 туров с 42 очками.

«Спартак» идет на 2-м месте с 36 баллами.

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