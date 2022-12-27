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    Радимов: «Зенит» приучил, что тревоги быть не может»

    Владислав Радимов высказался о перспективах «Зенита» во второй части сезона-2022/23.

    – Есть тревога за выступление «Зенита» весной?

    «Зенит» за четыре года приучил, что тревоги быть не может. Но это футбол, здесь может сложиться все, что угодно.

    – Неужели нигде не может порваться?

    – На данный момент все спокойно, скорректировано и под контролем.

    – «Зениту» необходимо точечное усиление, или нынешний состав способен сохранить лидерство в чемпионате и побороться за Кубок России?

    – Не ко мне вопрос.

    – Гипотетически может сложиться так, что майский матч 26-го тура «Зенит» – «Спартак» станет золотым?

    – Было бы хорошо и интересно.

    – При всем уважении к «Спартаку» кажется, что это невозможно.

    – Согласен, но мы же рассуждаем гипотетически, верно?

    • «Зенит» лидирует в РПЛ после 17 туров с 42 очками.
    • «Спартак» идет на 2-м месте с 36 баллами.

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    Источник: Bobsoccer

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