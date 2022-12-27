Радимов: «Зенит» приучил, что тревоги быть не может»

Владислав Радимов высказался о перспективах «Зенита» во второй части сезона-2022/23.
– Есть тревога за выступление «Зенита» весной?
– «Зенит» за четыре года приучил, что тревоги быть не может. Но это футбол, здесь может сложиться все, что угодно.
– Неужели нигде не может порваться?
– На данный момент все спокойно, скорректировано и под контролем.
– «Зениту» необходимо точечное усиление, или нынешний состав способен сохранить лидерство в чемпионате и побороться за Кубок России?
– Не ко мне вопрос.
– Гипотетически может сложиться так, что майский матч 26-го тура «Зенит» – «Спартак» станет золотым?
– Было бы хорошо и интересно.
– При всем уважении к «Спартаку» кажется, что это невозможно.
– Согласен, но мы же рассуждаем гипотетически, верно?
- «Зенит» лидирует в РПЛ после 17 туров с 42 очками.
- «Спартак» идет на 2-м месте с 36 баллами.
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