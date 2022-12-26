«Это могут быть агентские игры». Агент Сафонов – о Самошникове в «Зените»

Футбольный агент Алексей Сафонов отреагировал на информацию, что защитник «Рубина» Илья Самошников может перейти в «Зенит».

– Самошников – игрок хорошего уровня. Насчет того, усиление ли это – трудно сказать. Я знаю информацию, что он вроде как с «Локомотивом» договорился. Поэтому немного удивлен интересу «Зенита» к нему.

Вполне возможно, что это просто агентские игры. В целом, он же игрок сборной России, с паспортом, так что, почему бы и нет?

– Выиграл бы он конкуренцию в «Зените»?

– Не уверен, что он сильнее Караваева. К тому же, есть и Круговой еще. Собрать всех крайних в одной команде – тоже как-то не совсем правильно.

Я думаю, он сейчас не слабее Кругового. Караваев более сильного уровня игрок, чем Самошников, на мой взгляд. Но у каждого тренера свои взгляды.

Да и непонятно, как там с травмами у кого будет. «Зениту», я думаю сверхскамейка не нужна. Сейчас же ни Лиги чемпионов, ни Лиги Европы – зачем она им?

– Как вы считаете, в какой клуб лучше перейти Самошникову?

– С финансовой точки зрения «Зенит» может предложить лучше условия. Да и лучше бороться за чемпионство, чем за вылет. Тут и турнирная ситуация.

А с точки зрения конкуренции, то лучше идти в «Локомотив». Там наверняка будет больше игрового времени. Он уже не мальчик, возраст – самый сок для футболиста.

В этом сезоне 25-летний Самошников забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 16 матчах.

Его рыночная стоимость – 2,5 миллиона евро.

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