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    «Зенит» включился в гонку за Самошникова

    К защитнику «Рубина» Илье Самошникову есть интерес в РПЛ. В число претендентов добавился «Зенит». Также игрок нужен «Локомотиву».

    «Если питерцы могут взять игрока как зимой за деньги, так и через полгода бесплатно, то москвичи из Черкизово рассчитывают только на летнее трансферное окно.

    Вместе с тем, оба клуба могут подписать предварительное соглашение с Ильей уже в январе и заполучить его свободным агентом по истечении контракта с «Рубином», – написал о раскладах источник.

    • Летом купить Самошникова пыталось «Динамо», но трансфер сорвался в последний момент.
    • Самошников стоит 3 миллиона евро.
    • В сезоне Первой лиги у Самошникова 16 матчей, гол, 2 ассиста.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +17358

      ilichkadr 13 минут назад

      Очередной трёп ни о чём. Не хочет Илюха играть в Рубине, вот агент и гонит пургу об интересе Зенита.

      0
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      Рейтинг: +1567

      шахта Заполярная 28 минут назад

      Видать совсем бакаев в сените заскучал, вот и берут самошникова, что бы веселей скучалось.

      0
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      Рейтинг: +6095

      Давид59 3 часа назад

      Это зачем? Левый защитник Круговой не может в старт попасть. Там Сантос. А теперь оба будут на лавке?

      1
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      Рейтинг: +2506

      Челнинец > Давид59 38 минут назад

      Зенит всегда так делает, чтоб другим не достался!

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      Рейтинг: +16704

      Barmaleushka > Челнинец 18 минут назад

      Кому другим ? Торпедо или Факелу ?

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      Рейтинг: +1439

      Красногвардейчик 3 часа назад

      Зениту то он зачем?!!! Чтобы не лай бог в другой клуб не попал? Пусть лучше в дубле у них играет?

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