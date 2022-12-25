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«Зенит» включился в гонку за Самошникова

25 декабря 2022, 15:58
7

К защитнику «Рубина» Илье Самошникову есть интерес в РПЛ. В число претендентов добавился «Зенит». Также игрок нужен «Локомотиву».

«Если питерцы могут взять игрока как зимой за деньги, так и через полгода бесплатно, то москвичи из Черкизово рассчитывают только на летнее трансферное окно.

Вместе с тем, оба клуба могут подписать предварительное соглашение с Ильей уже в январе и заполучить его свободным агентом по истечении контракта с «Рубином», – написал о раскладах источник.

  • Летом купить Самошникова пыталось «Динамо», но трансфер сорвался в последний момент.
  • Самошников стоит 3 миллиона евро.
  • В сезоне Первой лиги у Самошникова 16 матчей, гол, 2 ассиста.

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Россия. Первая лига Зенит Рубин Самошников Илья
Комментарии (7)
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Красногвардейчик
1671974495
Зениту то он зачем?!!! Чтобы не лай бог в другой клуб не попал? Пусть лучше в дубле у них играет?
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Давид59
1671976387
Это зачем? Левый защитник Круговой не может в старт попасть. Там Сантос. А теперь оба будут на лавке?
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шахта Заполярная
1671986541
Видать совсем бакаев в сените заскучал, вот и берут самошникова, что бы веселей скучалось.
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ilichkadr
1671987452
Очередной трёп ни о чём. Не хочет Илюха играть в Рубине, вот агент и гонит пургу об интересе Зенита.
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моэм
1672035030
Политика Зенита - ставка однозначно на иностранцев , наших покупают под замену или чтобы навредить конкурентам ....и зачем Илье гробить карьеру в Зените , когда можно получить такие же деньги в Локо и иметь шансы играть в основе?
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zigbert
1672036128
Зениту он точно не нужен. Если только продать Кругового.
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