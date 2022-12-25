«Зенит» включился в гонку за Самошникова

К защитнику «Рубина» Илье Самошникову есть интерес в РПЛ. В число претендентов добавился «Зенит». Также игрок нужен «Локомотиву».

«Если питерцы могут взять игрока как зимой за деньги, так и через полгода бесплатно, то москвичи из Черкизово рассчитывают только на летнее трансферное окно.

Вместе с тем, оба клуба могут подписать предварительное соглашение с Ильей уже в январе и заполучить его свободным агентом по истечении контракта с «Рубином», – написал о раскладах источник.

Летом купить Самошникова пыталось «Динамо», но трансфер сорвался в последний момент.

Самошников стоит 3 миллиона евро.

В сезоне Первой лиги у Самошникова 16 матчей, гол, 2 ассиста.

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