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    Нигматуллин против перехода Пиняева в «Локо»: «Может отправиться в ФНЛ»

    Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин считает, что Сергей Пиняев не должен переходить в московский клуб из «Крыльев Советов».

    «Для карьерного роста Пиняеву нужно было остаться в «Крыльях Советов». Но футбол не всегда спорт, а бизнес. За Сергея заплатили хорошие деньги. Но, к сожалению, «Локомотив» сейчас проблемный. Молодому парню в такой команде будет очень непросто. Хотя, возможно, он станет лидером этого «Локомотива». Но в восемнадцать лет это сделать крайне сложно. У Сергея еще неокрепшая психика, нужно расти.

    Возможно, Пиняеву нужно было еще годик потерпеть и поиграть в «Крыльях». Теперь Пиняев может отправиться в ФНЛ.

    В любом случае я желаю ему реализовать себя. Он один из талантливейших футболистов России. Но сейчас он больше перспективный. Сергей еще не готов решать серьезнейшие задачи, которые стоят перед «Локомотивом», – сказал Нигматуллин.

    • «Локомотив» выкупит Пиняева за 200 миллионов рублей.
    • 18-летний игрок уже сообщил о прощании с «Крыльями Советов».

    Какие переходы происходят в РПЛ: лучший бомбардир лиги меняет клуб, «Локо» ждет Пиняева

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    Источник: «Чемпионат»

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    25.12.2022 23:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +23809

      DOCTOR PENALTY 28 минут назад

      Вся суть - в последнем абзаце текста. Нигма прав. "*

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