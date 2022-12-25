Нигматуллин против перехода Пиняева в «Локо»: «Может отправиться в ФНЛ»

Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин считает, что Сергей Пиняев не должен переходить в московский клуб из «Крыльев Советов».

«Для карьерного роста Пиняеву нужно было остаться в «Крыльях Советов». Но футбол не всегда спорт, а бизнес. За Сергея заплатили хорошие деньги. Но, к сожалению, «Локомотив» сейчас проблемный. Молодому парню в такой команде будет очень непросто. Хотя, возможно, он станет лидером этого «Локомотива». Но в восемнадцать лет это сделать крайне сложно. У Сергея еще неокрепшая психика, нужно расти.

Возможно, Пиняеву нужно было еще годик потерпеть и поиграть в «Крыльях». Теперь Пиняев может отправиться в ФНЛ.

В любом случае я желаю ему реализовать себя. Он один из талантливейших футболистов России. Но сейчас он больше перспективный. Сергей еще не готов решать серьезнейшие задачи, которые стоят перед «Локомотивом», – сказал Нигматуллин.

«Локомотив» выкупит Пиняева за 200 миллионов рублей.

18-летний игрок уже сообщил о прощании с «Крыльями Советов».

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