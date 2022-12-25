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    Пиняев: «Хочется правильно попрощаться с фанатами «Крыльев Советов»

    Футболист Сергей Пиняев хочет попрощаться с болельщиками «Крыльев Советов». Он переходит в «Локомотив».

    «Я буду рад видеть всех, у кого будет возможность и время. Я очень уважаю и ценю ту любовь и поддержку, которую я получал в Самаре. Хочется правильно, с уважением отблагодарить всех и попрощаться с теми, кто поддерживал и переживал за команду и меня в том числе», — написал Пиняев.

    • Сообщалось, что «Локомотив» выкупит Пиняева за 200 миллионов рублей.
    • 18-летний Пиняев – воспитанник «Чертаново».
    • В этом сезоне вингер забил 4 гола и сделал 4 ассиста в 15 матчах за «Крылья».

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    Источник: телеграм-канал «Волжская защепка»

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    Сегодня, 10:13
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +33304

      oyabun 3 часа назад

      Молодой ещё, глупый. Может позже поймет свою ошибку.

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