«Все состоялось». Пиняев позвонил губернатору Самарской области и сообщил о трансфере в «Локомотив»

Футболист «Крыльев Советов» Сергей Пиняев переходит в «Локомотив». Об этом он сообщил по телефону губернатору Самарской области Дмитрию Азарову.
«Пока был в дороге, позвонил Сергей Пиняев.
Из-за плотного рабочего графика практически не остаeтся свободного времени, но успели с Сергеем переговорить. Удачи ему, пусть и дальше продолжает показывать достойную игру», – написал Азаров.
- Сообщалось, что «Локомотив» выкупит Пиняева за 200 миллионов рублей.
- 18-летний Пиняев – воспитанник «Чертаново».
- В этом сезоне вингер забил 4 гола и сделал 4 ассиста в 15 матчах за «Крылья».
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Источник: сообщество Дмитрия Азарова в VK