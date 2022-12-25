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    «Все состоялось». Пиняев позвонил губернатору Самарской области и сообщил о трансфере в «Локомотив»

    Футболист «Крыльев Советов» Сергей Пиняев переходит в «Локомотив». Об этом он сообщил по телефону губернатору Самарской области Дмитрию Азарову.

    «Пока был в дороге, позвонил Сергей Пиняев.

    Из-за плотного рабочего графика практически не остаeтся свободного времени, но успели с Сергеем переговорить. Удачи ему, пусть и дальше продолжает показывать достойную игру», – написал Азаров.

    • Сообщалось, что «Локомотив» выкупит Пиняева за 200 миллионов рублей.
    • 18-летний Пиняев – воспитанник «Чертаново».
    • В этом сезоне вингер забил 4 гола и сделал 4 ассиста в 15 матчах за «Крылья».

    Какие переходы происходят в РПЛ: лучший бомбардир лиги меняет клуб, «Локо» ждет Пиняева

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    Источник: сообщество Дмитрия Азарова в VK

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