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  • «Все состоялось». Пиняев позвонил губернатору Самарской области и сообщил о трансфере в «Локомотив»

«Все состоялось». Пиняев позвонил губернатору Самарской области и сообщил о трансфере в «Локомотив»

25 декабря 2022, 00:35
5

Футболист «Крыльев Советов» Сергей Пиняев переходит в «Локомотив». Об этом он сообщил по телефону губернатору Самарской области Дмитрию Азарову.

«Пока был в дороге, позвонил Сергей Пиняев.

Из-за плотного рабочего графика практически не остаeтся свободного времени, но успели с Сергеем переговорить. Удачи ему, пусть и дальше продолжает показывать достойную игру», – написал Азаров.

  • Сообщалось, что «Локомотив» выкупит Пиняева за 200 миллионов рублей.
  • 18-летний Пиняев – воспитанник «Чертаново».
  • В этом сезоне вингер забил 4 гола и сделал 4 ассиста в 15 матчах за «Крылья».

Какие переходы происходят в РПЛ: лучший бомбардир лиги меняет клуб, «Локо» ждет Пиняева

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Источник: сообщество Дмитрия Азарова в VK
Россия. Премьер-лига Локомотив Крылья Советов Пиняев Сергей
Комментарии (5)
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gunstilzit
1671932552
Ну теперь трепещите!Всех порвём! Наверное)))))
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portero
1671942505
Вот и посмотрим будет он играть или штаны на лавке протирать....
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Фёдор Горюнов
1671948893
Его В Аренду Отдадут Обратно...
Ответить
klimovich
1671952038
Будет спасать от ФНЛ. Странное решение.
Ответить
rash1959
1671952836
Начало заката "звездули". ...позвонил губернатору...? кто он нах такой звонить губеру? А может типа , меня продали , забери в кассе откат?.
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