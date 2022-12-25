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  • «Им плевать, где играть». Петржела призвал отправить домой легионеров «Зенита»

«Им плевать, где играть». Петржела призвал отправить домой легионеров «Зенита»

25 декабря 2022, 20:25
33

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела резко высказался о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

«У России нет другого выбора, вас примет только Азия. Российский футбол будет отброшен на пять-десять лет назад, если это все-таки произойдет. В Азии низкий уровень футбола. Если этот переход случится, клубы должны дать шанс играть только молодым российским игрокам, а не легионерам.

Уйдут ли иностранцы из «Зенита»? Они наемники, им плевать, где играть, потому что клуб платит сумасшедшие деньги. Я бы отправил их всех домой и дал шанс молодым российским игрокам. Это будущее российского футбола, дайте им шанс!» – сказал чех.

  • Накануне вопрос перехода в Азию обсудили на исполкоме РФС.
  • Окончательное решение намечено на следующую неделю.
  • Россия отстранена от международного футбола решениями ФИФА и УЕФА.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Чехия. Фортуна Лига Зенит Петржела Властимил
Комментарии (33)
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Кузьмич на трибуне
1671991216
Никуда наш футбол не будет отброшен. А вот экономический кризис в Европе отбросит всю Европу на 50 лет назад. Америка им поможет деградировать. ЛГБТ уже захватили всю Европу. Бизнес тикает в Америку и Китай. К началу следующего сезона многие клубы будут на грани банкротства.
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Красногвардейчик
1671995738
Ничего нового он не озвучил. всем ясно что не за Питер бразилы играют в Зените
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neveldomha
1671997156
Япония вышла из группы оставив позади Испанию и Германию. И что- то я не припомню, а упоминалась ли на чемпионате сборная Чехии, играющая под эгидой УЕФА, опережающую на 5 лет азиатскую федерацию футбола. Да и все, абсолютно все футболисты играют за деньги. Так что не неси бред Властимил.
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raritet
1671997195
Это и так понятно всем и без чеха. Футболисты ныне не хуже чем люди известной древней профессии, они там где платят. И почему они должны быть патриотами России? А с переходом в чемпионат Азии ,РПЛ думаю, потеряет не так много. Все равно ,- это лучше чем копошиться в своем болоте. Да и Азия уже не та ,что была лет 30 тому назад. Не факт, что российские команды будут там на лидирующих позициях. Раньше и представить себе было невозможно, что в АПЛ будут играть японцы, корейцы. Время динамично меняется. И когда деньги потекут в футбол Азии, то неизвестно,как на это отреагирует европейский футбольный рынок.
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ScarlettOgusania
1672000050
Пи.држела в своем репертуаре: пришел, испортил воздух, испарился
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_MATRIX_
1672002401
Правильно сказал. Вот только не нужен России тот футбол, что был после распада (точнее - сознательного разрушения) СССР. России нужен спорт миллионов, а не спорт миллионеров. Начхать, если не будут нас брать в ФИФА, УЕФА или куда ещё - это мы не будем идти в эту русофобскую помойку. При этом неприемлемо транжирство миллиардов рублей в год на бестолочей и инонаёмников, что, вообще-то, преступление перед народом и страной. Неизмеримо важнее то, что у нас появился ШАНС сделать из футбола именно спорт, направленный на физическое (и не только) развитие огромного числа молодых людей в России. Это - бесценно. А на всё остальное - да глубоко плевать нам, по большому счёту.
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Spirit_78
1672004575
Только вот надеюсь, что в Зенита не найдётся такого идиота, который отправит легионеров домой ради того, чтобы "воспитывать свою молодёжь". Молодёжь не должна получать незаслуженную игровую практику. Пусть доказывают свою состоятельность и ПРОБИВАЮТСЯ в основу.
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Дядя Серёжа
1672024980
Император Пётр Алексеевич окно в Европу протаранил, через него легионеры, прихиндеи туда и уползут. А я живу в Сибири, значит в Азии, но с Вьетнамом играть не хочу. ФИФА и из Азиии на ЧМ не пустит.
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PAREVG.
1672030264
Не только легионеров Зенита, ВСЕХ!!!!!!!!!!!!!! Еврокубков нет, зачем их почти 200 человек на 16 команд РПЛ...
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ААМ
1672036738
Не дело Петржелы рассуждать о российском футболе.
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