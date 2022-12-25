«Им плевать, где играть». Петржела призвал отправить домой легионеров «Зенита»

Правильно сказал. Вот только не нужен России тот футбол, что был после распада (точнее - сознательного разрушения) СССР. России нужен спорт миллионов, а не спорт миллионеров. Начхать, если не будут нас брать в ФИФА, УЕФА или куда ещё - это мы не будем идти в эту русофобскую помойку. При этом неприемлемо транжирство миллиардов рублей в год на бестолочей и инонаёмников, что, вообще-то, преступление перед народом и страной. Неизмеримо важнее то, что у нас появился ШАНС сделать из футбола именно спорт, направленный на физическое (и не только) развитие огромного числа молодых людей в России. Это - бесценно. А на всё остальное - да глубоко плевать нам, по большому счёту.
Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела резко высказался о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).
«У России нет другого выбора, вас примет только Азия. Российский футбол будет отброшен на пять-десять лет назад, если это все-таки произойдет. В Азии низкий уровень футбола. Если этот переход случится, клубы должны дать шанс играть только молодым российским игрокам, а не легионерам.
Уйдут ли иностранцы из «Зенита»? Они наемники, им плевать, где играть, потому что клуб платит сумасшедшие деньги. Я бы отправил их всех домой и дал шанс молодым российским игрокам. Это будущее российского футбола, дайте им шанс!» – сказал чех.
- Накануне вопрос перехода в Азию обсудили на исполкоме РФС.
- Окончательное решение намечено на следующую неделю.
- Россия отстранена от международного футбола решениями ФИФА и УЕФА.
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