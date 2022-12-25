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    «Им плевать, где играть». Петржела призвал отправить домой легионеров «Зенита»

    Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела резко высказался о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

    «У России нет другого выбора, вас примет только Азия. Российский футбол будет отброшен на пять-десять лет назад, если это все-таки произойдет. В Азии низкий уровень футбола. Если этот переход случится, клубы должны дать шанс играть только молодым российским игрокам, а не легионерам.

    Уйдут ли иностранцы из «Зенита»? Они наемники, им плевать, где играть, потому что клуб платит сумасшедшие деньги. Я бы отправил их всех домой и дал шанс молодым российским игрокам. Это будущее российского футбола, дайте им шанс!» – сказал чех.

    • Накануне вопрос перехода в Азию обсудили на исполкоме РФС.
    • Окончательное решение намечено на следующую неделю.
    • Россия отстранена от международного футбола решениями ФИФА и УЕФА.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    25.12.2022 20:25
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +621

      _MATRIX_ 21 минуту назад

      Правильно сказал. Вот только не нужен России тот футбол, что был после распада (точнее - сознательного разрушения) СССР. России нужен спорт миллионов, а не спорт миллионеров. Начхать, если не будут нас брать в ФИФА, УЕФА или куда ещё - это мы не будем идти в эту русофобскую помойку. При этом неприемлемо транжирство миллиардов рублей в год на бестолочей и инонаёмников, что, вообще-то, преступление перед народом и страной. Неизмеримо важнее то, что у нас появился ШАНС сделать из футбола именно спорт, направленный на физическое (и не только) развитие огромного числа молодых людей в России. Это - бесценно. А на всё остальное - да глубоко плевать нам, по большому счёту.

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      Рейтинг: +967

      ScarlettOgusania 1 час назад

      Пи.држела в своем репертуаре: пришел, испортил воздух, испарился

      0
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      Рейтинг: +5739

      ySS 1 час назад

      Ух ты, какой невероятный патриотизм!))
      Милер не оценит))

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      Рейтинг: +3957

      raritet 1 час назад

      Это и так понятно всем и без чеха. Футболисты ныне не хуже чем люди известной древней профессии, они там где платят. И почему они должны быть патриотами России? А с переходом в чемпионат Азии ,РПЛ думаю, потеряет не так много. Все равно ,- это лучше чем копошиться в своем болоте. Да и Азия уже не та ,что была лет 30 тому назад. Не факт, что российские команды будут там на лидирующих позициях. Раньше и представить себе было невозможно, что в АПЛ будут играть японцы, корейцы. Время динамично меняется. И когда деньги потекут в футбол Азии, то неизвестно,как на это отреагирует европейский футбольный рынок.

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      Рейтинг: +4747

      neveldomha 1 час назад

      Япония вышла из группы оставив позади Испанию и Германию. И что- то я не припомню, а упоминалась ли на чемпионате сборная Чехии, играющая под эгидой УЕФА, опережающую на 5 лет азиатскую федерацию футбола. Да и все, абсолютно все футболисты играют за деньги. Так что не неси бред Властимил.

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      Рейтинг: +12200

      DeStar > neveldomha 20 минут назад

      чехия вылетела в отборе еще от швеции, так что причем тут чехия вообще) она не от японии вылетела и не от саудитов с катарцами( катарцы прошу заметить чемпионы!!!
      Японцы молодцы безусловно ,да и корейцы вышли хоть и просто по доп показателям
      но одно я вот хочу сказать
      самая бесполезная и худшая команда чм - Катар
      а это
      Чемпион последнего кубка азии (аналог ЧЕ)
      Вот и делаем выводы

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      Рейтинг: +1440

      Красногвардейчик 2 часа назад

      Ничего нового он не озвучил. всем ясно что не за Питер бразилы играют в Зените

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      Рейтинг: +3277

      FRZZ 2 часа назад

      Это хорошая идея, раз нет еврокубков, то зачем платить большие деньги легионерам?

      0
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      Рейтинг: +3975

      Кузьмич на трибуне 3 часа назад

      Никуда наш футбол не будет отброшен. А вот экономический кризис в Европе отбросит всю Европу на 50 лет назад. Америка им поможет деградировать. ЛГБТ уже захватили всю Европу. Бизнес тикает в Америку и Китай. К началу следующего сезона многие клубы будут на грани банкротства.

      4
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      Рейтинг: +1331

      Hoahin > Кузьмич на трибуне 2 часа назад

      Кузьмич, иди проспись. Тебе как барану по телевизору вдалбливают про развал США, падение доллара и развал Европы с нулевых годов, ты лучше про свою жизнь больше загадывай.

      1
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      Рейтинг: +397

      Теркчанин > Кузьмич на трибуне 1 час назад

      Ну Кузьмич ты даешь,в европе и америке хоть и упал немного,но есть рост экономики,а у нас рост ниже нуля.

      1
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      Рейтинг: +23809

      DOCTOR PENALTY > Кузьмич на трибуне 1 час назад

      Кузьмич, ты сегодня на какой трибуне? Явно не на футбольной. Я тебе аплодирую!!! Ты прав, приведу только одно доказательство твоим словам - обосрались на ЧМ-2022 Германия, Бельгия, Испания, Англия и др гранды Европы, все, кого поразила радужная болезнь. Не обращай внимания на ярость жёлто-голубых оппонентов.

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      Рейтинг: +25

      Дедушка Адольф > Кузьмич на трибуне 1 час назад

      ой дур.к

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      Рейтинг: +811

      г.Онега 3 часа назад

      как будет отброшен на 5-10 лет назад?по каким критериям он судит ?

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      Рейтинг: +1399

      GreyDM > г.Онега 3 часа назад

      По финансам он судит, сам подумай, какие деньги в еврокубках, а какие в азии. Зарплату по-честному будет нечем легам платить.

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      Рейтинг: +496

      Азбука > GreyDM 2 часа назад

      А то наши клубы сильно обогащаются каждый год в евротурнирах. Кстати, в АФК есть фейр-плей? Кажись это только в УЕФА или нет?

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      Рейтинг: +1440

      Красногвардейчик > GreyDM 2 часа назад

      Я тебя умаляю))) газпром найдёт деньги

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      Рейтинг: +967

      ScarlettOgusania > Азбука 1 час назад

      В АФК есть лимит на легионеров, раньше был не более 3, сейчас, увеличили до 4, но это не точно)

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