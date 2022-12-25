«Им плевать, где играть». Петржела призвал отправить домой легионеров «Зенита»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела резко высказался о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

«У России нет другого выбора, вас примет только Азия. Российский футбол будет отброшен на пять-десять лет назад, если это все-таки произойдет. В Азии низкий уровень футбола. Если этот переход случится, клубы должны дать шанс играть только молодым российским игрокам, а не легионерам.

Уйдут ли иностранцы из «Зенита»? Они наемники, им плевать, где играть, потому что клуб платит сумасшедшие деньги. Я бы отправил их всех домой и дал шанс молодым российским игрокам. Это будущее российского футбола, дайте им шанс!» – сказал чех.

Накануне вопрос перехода в Азию обсудили на исполкоме РФС.

Окончательное решение намечено на следующую неделю.

Россия отстранена от международного футбола решениями ФИФА и УЕФА.

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