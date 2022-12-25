Рианчо сравнил стоимость жизни в России и Испании

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо считает, что жить в Испании дешевле, чем в России.
«Москва очень красивая, Казань и Санкт-Петербург — замечательные города. Но испанский городок Сантандер — это рай!
Жить в Испании однозначно дешевле, чем в России. Жить в Москве не каждый россиянин может позволить, надо много зарабатывать», — сказал испанец.
- Помимо Москвы Рианчо жил в Казани, где тренировал «Рубин».
- Рианчо без работы с 2018 года, когда покинул «Спартак».
- Также Рианчо тренировал в Украине.
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Источник: «РБ Спорт»