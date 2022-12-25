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Рианчо сравнил стоимость жизни в России и Испании

25 декабря 2022, 18:28
19

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо считает, что жить в Испании дешевле, чем в России.

«Москва очень красивая, Казань и Санкт-Петербург — замечательные города. Но испанский городок Сантандер — это рай!

Жить в Испании однозначно дешевле, чем в России. Жить в Москве не каждый россиянин может позволить, надо много зарабатывать», — сказал испанец.

  • Помимо Москвы Рианчо жил в Казани, где тренировал «Рубин».
  • Рианчо без работы с 2018 года, когда покинул «Спартак».
  • Также Рианчо тренировал в Украине.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Спартак Рианчо Рауль
Комментарии (19)
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Fialet
1671983465
Зарабатывают люди в провинции, а в Москве получают.
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VVM1964
1671983733
Ээээ - давай заканчивай !!! Там люди сейчас голодают и жутко мерзнут ! )
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derrik2000
1671984959
"«Москва очень красивая, Казань и Санкт-Петербург — замечательные города. Но испанский городок Сантандер — это рай!" Нормально так сравнил: с одной стороны Москва и Питер, с другой - какой-то Сантандер, у которого, правда, есть неплохая футбольная команда - Расинг. Жизнь нужно сравнивать, ну, например, Урюпинска и ентого Сантандера. Правда, всё равно не выйдет в пользу Урюпинска...
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raritet
1671989705
Вроде взрослый человек , а сравнивает несравнимое. Для этого даже существует так называемый индекс Мак,Дональдс. Например пирожок в Москве стоил 26 рублей, точно такой же пирожок в Мадриде 24 рубля, где-нибудь в Аликанте- 8 рублей. Это все навскидку данные 15 летней давности. Просто этот индекс отражает уровень жизни в разных городах мира. Как то случайно подвозил человека, поставляющего в наш Макдональдс в Питере. В накладной цена 3, 45 руб. За пирожок. А вот эта цена ,26 руб, она и отражает покупательский индекс Питера на данный период.
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Дядя Серёжа
1672024382
Если есть на свете рай, это Краснодарский край...
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