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    Рианчо сравнил стоимость жизни в России и Испании

    Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо считает, что жить в Испании дешевле, чем в России.

    «Москва очень красивая, Казань и Санкт-Петербург — замечательные города. Но испанский городок Сантандер — это рай!

    Жить в Испании однозначно дешевле, чем в России. Жить в Москве не каждый россиянин может позволить, надо много зарабатывать», — сказал испанец.

    • Помимо Москвы Рианчо жил в Казани, где тренировал «Рубин».
    • Рианчо без работы с 2018 года, когда покинул «Спартак».
    • Также Рианчо тренировал в Украине.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +94

      Литейный 4 (returned) 49 минут назад

      Сравнил российские столицы и задрипанную деревушку на отшибе Европы. Гыгыгы

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      Рейтинг: +20465

      derrik2000 56 минут назад

      "«Москва очень красивая, Казань и Санкт-Петербург — замечательные города. Но испанский городок Сантандер — это рай!"

      Нормально так сравнил: с одной стороны Москва и Питер, с другой - какой-то Сантандер, у которого, правда, есть неплохая футбольная команда - Расинг.

      Жизнь нужно сравнивать, ну, например, Урюпинска и ентого Сантандера.
      Правда, всё равно не выйдет в пользу Урюпинска...

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      Рейтинг: +33279

      VVM1964 1 час назад

      Ээээ - давай заканчивай !!! Там люди сейчас голодают и жутко мерзнут ! )

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      Рейтинг: +903

      Fialet 1 час назад

      Зарабатывают люди в провинции, а в Москве получают.

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      Рейтинг: +33279

      VVM1964 > Fialet 1 час назад

      Т.е ты считаешь, что в Москве люди не работают !?(( Может не в Москве надо ЗАРПЛАТЫ меньше платить , а в провинции больше ?

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      Рейтинг: +903

      Fialet > VVM1964 1 час назад

      Хорошо бы в провинции платить больше, да кто ж будет? Все деньги в Москве.

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