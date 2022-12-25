Рианчо сравнил стоимость жизни в России и Испании

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо считает, что жить в Испании дешевле, чем в России.

«Москва очень красивая, Казань и Санкт-Петербург — замечательные города. Но испанский городок Сантандер — это рай!

Жить в Испании однозначно дешевле, чем в России. Жить в Москве не каждый россиянин может позволить, надо много зарабатывать», — сказал испанец.

Помимо Москвы Рианчо жил в Казани, где тренировал «Рубин».

Рианчо без работы с 2018 года, когда покинул «Спартак».

Также Рианчо тренировал в Украине.

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно