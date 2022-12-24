Стало известно, с кем встречается 16-летний Эндрик. Его купил «Реал»

16-летний нападающий «Палмейраса» Эндрик нашел себе новую девушку. Ею стала звезда тиктока Диниффер Борхес, о чем написало бразильское издание Globo.

Сейчас футболист в отпуске, о чем сообщил болельщикам. Через несколько недель он приступит к предсезонной подготовке.

«Реал» заплатит за бразильца до 72 миллионов евро (35 миллионов + 25 (бонусы) + 12 (налоги). Игрок окажется в Мадриде в 2024 году – когда станет совершеннолетним.

Эндрик уже выступает за основу «Палмейраса».

Перейти в «Реал» Эндрика убедил Роналдо.

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