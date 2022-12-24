Стало известно, с кем встречается 16-летний Эндрик. Его купил «Реал»

Я даже не знаю кто такой Едрик. Но хоть противоположный пол. Уже радует, хоть не гомик
16-летний нападающий «Палмейраса» Эндрик нашел себе новую девушку. Ею стала звезда тиктока Диниффер Борхес.
Ранее Эндрик расстался со своей предыдущей подругой.
- «Реал» заплатит за бразильца до 72 миллионов евро (35 миллионов + 25 (бонусы) + 12 (налоги). Игрок окажется в Мадриде в 2024 году – когда станет совершеннолетним.
- Эндрик уже выступает за основу «Палмейраса».
- Перейти в «Реал» Эндрика убедил Роналдо.
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