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    Стало известно, с кем встречается 16-летний Эндрик. Его купил «Реал»

    16-летний нападающий «Палмейраса» Эндрик нашел себе новую девушку. Ею стала звезда тиктока Диниффер Борхес.

    Ранее Эндрик расстался со своей предыдущей подругой.

    • «Реал» заплатит за бразильца до 72 миллионов евро (35 миллионов + 25 (бонусы) + 12 (налоги). Игрок окажется в Мадриде в 2024 году – когда станет совершеннолетним.
    • Эндрик уже выступает за основу «Палмейраса».
    • Перейти в «Реал» Эндрика убедил Роналдо.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +76

      MU_Fan#1 39 минут назад

      Я даже не знаю кто такой Едрик. Но хоть противоположный пол. Уже радует, хоть не гомик

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      Рейтинг: +2220

      моэм 39 минут назад

      А не быть ему звездой футбола ... слишком много он занимается бабами , они же и доведут его до цугундера ....например бывшие вполне могут или его зарплату раздербанить , или по судам затаскать , чуваку будет просто не до футбола ....а тиктокерша просто "сожрёт" и косточки выплюнет .

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