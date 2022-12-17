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    Стало известно, кто убедил Эндрика перейти в «Реал»

    Экс-форвард сборной Бразилии Роналдо сыграл ключевую роль в трансфере Эндрика из «Палмейраса» в «Реал».

    Чемпион мира 2002 года убедил 16-летнего футболиста перейти в мадридский клуб в личной беседе в феврале 2022 года.

    Эндрик попросил Роналдо прийти на его презентацию в 2024 году.

    • «Реал» заплатит за бразильца до 72 миллионов евро (35 миллионов + 25 (бонусы) + 12 (налоги).
    • Он присоединится к новой команде через 2 года, когда ему исполнится 18 лет.

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    Источник: Mundo Deportivo

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