Ребров назвал голкиперов РПЛ, способных заиграть в Европе

Бывший вратарь «Спартака» Артем Ребров назвал несколько голкиперов РПЛ, которые смогли бы заиграть в Европе.
«Тот же Никита Хайкин, который играл в Норвегии, может спокойно зарекомендовать себя в Англии.
Уверен, что Александр Селихов, Матвей Сафонов, Александр Максименко, тот же Сергей Песьяков спокойно могут выступать за границей. Но еще одна проблема — в том, что начинать придется с низших команд, а это уже вопрос финансов — в РПЛ платят больше. Нужно быть готовым упасть в деньгах. Но то, что пять-шесть вратарей из РПЛ могли бы заиграть в Европе, — 100 процентов», – сказал Ребров.
- Ребров сейчас занимает должность технического координатора «Спартака».
- Игрок брал с командой РПЛ.
- Сезон РПЛ возобновится в марте.
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Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»