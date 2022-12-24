Ребров назвал голкиперов РПЛ, способных заиграть в Европе

Бывший вратарь «Спартака» Артем Ребров назвал несколько голкиперов РПЛ, которые смогли бы заиграть в Европе.

«Тот же Никита Хайкин, который играл в Норвегии, может спокойно зарекомендовать себя в Англии.

Уверен, что Александр Селихов, Матвей Сафонов, Александр Максименко, тот же Сергей Песьяков спокойно могут выступать за границей. Но еще одна проблема — в том, что начинать придется с низших команд, а это уже вопрос финансов — в РПЛ платят больше. Нужно быть готовым упасть в деньгах. Но то, что пять-шесть вратарей из РПЛ могли бы заиграть в Европе, — 100 процентов», – сказал Ребров.

Ребров сейчас занимает должность технического координатора «Спартака».

Игрок брал с командой РПЛ.

Сезон РПЛ возобновится в марте.

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