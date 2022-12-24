Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Бенту оценил зависимость сборной Португалии от Роналду

    Экс-тренер сборной Португалии Паулу Бенту считает, что Криштиану Роналду теряет влияние в национальной команде.

    «Мне кажется очевидным, что сейчас сборная не так зависима от Роналду, как несколько лет назад.

    Криштиану – лучший игрок из всех, кого я тренировал, с точки зрения таланта. Ничто не отменяет того, что он сделал для португальского футбола и для страны, но у всего есть конец.

    И каждый человек сам решает, как и когда он хочет, чтобы это закончилось», – сказал Бенту.

    • Роналду со сборной Португалии вылетел с ЧМ-2022 на стадии 1/4 финала, проиграв Марокко (0:1).
    • 37-летний нападающий реализовал 1 пенальти в 5 матчах мундиаля.
    • С ноября он остается без клуба и пока имеет предложение только от саудовского «Аль-Насра».

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    Мостовой сравнил Роналду и Месси с хоккеистами Овечкиным и Макдэвидом
    Черчесов объяснил провал Роналду на ЧМ-2022 1
    Орлов: «Сейчас только Анчелотти может реанимировать Роналду» 5
    Источник: Record

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:34
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11