Бенту оценил зависимость сборной Португалии от Роналду

Экс-тренер сборной Португалии Паулу Бенту считает, что Криштиану Роналду теряет влияние в национальной команде.

«Мне кажется очевидным, что сейчас сборная не так зависима от Роналду, как несколько лет назад.

Криштиану – лучший игрок из всех, кого я тренировал, с точки зрения таланта. Ничто не отменяет того, что он сделал для португальского футбола и для страны, но у всего есть конец.

И каждый человек сам решает, как и когда он хочет, чтобы это закончилось», – сказал Бенту.

Роналду со сборной Португалии вылетел с ЧМ-2022 на стадии 1/4 финала, проиграв Марокко (0:1).

37-летний нападающий реализовал 1 пенальти в 5 матчах мундиаля.

С ноября он остается без клуба и пока имеет предложение только от саудовского «Аль-Насра».

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