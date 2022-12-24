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Бенту оценил зависимость сборной Португалии от Роналду

24 декабря 2022, 15:34

Экс-тренер сборной Португалии Паулу Бенту считает, что Криштиану Роналду теряет влияние в национальной команде.

«Мне кажется очевидным, что сейчас сборная не так зависима от Роналду, как несколько лет назад.

Криштиану – лучший игрок из всех, кого я тренировал, с точки зрения таланта. Ничто не отменяет того, что он сделал для португальского футбола и для страны, но у всего есть конец.

И каждый человек сам решает, как и когда он хочет, чтобы это закончилось», – сказал Бенту.

  • Роналду со сборной Португалии вылетел с ЧМ-2022 на стадии 1/4 финала, проиграв Марокко (0:1).
  • 37-летний нападающий реализовал 1 пенальти в 5 матчах мундиаля.
  • С ноября он остается без клуба и пока имеет предложение только от саудовского «Аль-Насра».

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Источник: Record
Чемпионат мира Португалия Роналду Криштиану Бенту Паулу
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