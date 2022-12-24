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    «Чтобы принять такое решение, нужны веские причины». Черчесов – о РФС в Азии

    Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов, ранее возглавлявший сборную России, порассуждал о возможном переходе РФС из Европы в Азию.

    «Моe мнение здесь не самое объективное. Раз собрался исполком РФС, значит, уже были обсуждения, был сбор данных.

    Наверное, есть информация, что путь в Европу на ближайшие годы нам заказан. Чтобы такое решение принять, надо иметь веские причины.

    Боюсь быть голословным», – сказал Черчесов.

    • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.
    • 3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).
    • Решение о возможном переходе РФС в АФК будет принято во вторник, 27 декабря.

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    https://www.championat.com/football/news-4938893-stanislav-cherchesov-vyskazalsya-o-vozmozhnom-perehode-rossii-v-aziatskuyu-konfederaciyu-futbola.html?utm_source=copypaste

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 13:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +121

      eugen-han 1 час назад

      Переход так или иначе неизбежен, так как мы с Европой расходимся не только по политическим моментам, которые а скором времени будут определяющим фактором и в футболе, но и ментально. Европейский футбол ждёт судьба Евровидения, хотя местами она уже такова. Не нужно нам ходить на совет нечестивцев!

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