«Чтобы принять такое решение, нужны веские причины». Черчесов – о РФС в Азии

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов, ранее возглавлявший сборную России, порассуждал о возможном переходе РФС из Европы в Азию.
«Моe мнение здесь не самое объективное. Раз собрался исполком РФС, значит, уже были обсуждения, был сбор данных.
Наверное, есть информация, что путь в Европу на ближайшие годы нам заказан. Чтобы такое решение принять, надо иметь веские причины.
Боюсь быть голословным», – сказал Черчесов.
- Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.
- 3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).
- Решение о возможном переходе РФС в АФК будет принято во вторник, 27 декабря.
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https://www.championat.com/football/news-4938893-stanislav-cherchesov-vyskazalsya-o-vozmozhnom-perehode-rossii-v-aziatskuyu-konfederaciyu-futbola.html?utm_source=copypaste
Источник: «Чемпионат»