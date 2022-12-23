«Краснодар» определился с новым главным тренером

Стало известно, кто возглавит «Краснодар» вместо Александра Сторожука.

Новым главным тренером команды станет Владимир Ивич из «Маккаби» (Тель-Авив).

«Есть информация, что с Владимиром уже договорились и о его назначении объявят на днях», – написал инсайдер Иван Карпов.

Летом с Ивичем вел переговоры ЦСКА.

«Краснодар» ушел на зимнюю паузу на 8-м месте в РПЛ.

Сообщалось, что клуб РПЛ готов платить сербу более 1 миллиона евро в год.

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