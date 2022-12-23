Агент Игнатьева отреагировал на новость о желании «Локомотива» избавиться от игрока

Алан Агузаров, агент нападающего «Локомотива» Ивана Игнатьева, прокомментировал слухи о скором уходе футболиста из московского клуба.

«О том, что хотят избавиться от Ивана, – полная дезинформация! Ничего близкого к правде нет.

У нас годичный контракт, и мы сейчас ведем диалог с клубом. Есть понимание, что «Локомотив» заинтересован в том, чтобы Игнатьев никуда не переходил.

В ближайшее время станет понятно, что будет дальше», – сказал Агузаров.

23-летний Игнатьев перешел в «Локо» в июле на правах свободного агента.

Он забил 4 гола и сделал 2 ассиста в 16 матчах.

Контракт воспитанника «Краснодара» с клубом рассчитан до лета.

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