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    Агент Игнатьева отреагировал на новость о желании «Локомотива» избавиться от игрока

    Алан Агузаров, агент нападающего «Локомотива» Ивана Игнатьева, прокомментировал слухи о скором уходе футболиста из московского клуба.

    «О том, что хотят избавиться от Ивана, – полная дезинформация! Ничего близкого к правде нет.

    У нас годичный контракт, и мы сейчас ведем диалог с клубом. Есть понимание, что «Локомотив» заинтересован в том, чтобы Игнатьев никуда не переходил.

    В ближайшее время станет понятно, что будет дальше», – сказал Агузаров.

    • 23-летний Игнатьев перешел в «Локо» в июле на правах свободного агента.
    • Он забил 4 гола и сделал 2 ассиста в 16 матчах.
    • Контракт воспитанника «Краснодара» с клубом рассчитан до лета.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +808

      г.Онега 3 минуты назад

      да нахрен он нужен в РПЛ избалованый мальчишка

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