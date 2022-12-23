Широков: «Роналду – европейский король эпохи, Месси – мировой»

Экс-футболист сборной России Роман Широков высказался о сравнениях Лионеля Месси с Диего Марадоной и Криштиану Роналду.
«Месси или Марадона? Выбирать не надо, потому что каждый игрок своего поколения. Это же и Пеле касается.
Сейчас было противостояние в рамках этой эпохи – Месси или Роналду. Португалец играл за счет великолепной физики, которую поддерживал на протяжении 20 лет.
Но как только скорость ушла, стало тяжело. А Месси умный игрок, делает все за счет техники.
Ответ же – Месси или Роналду – наверное, можно дать такой: Роналду европейский король эпохи, Месси – мировой.
Последний год Криштиану сбавляет, надо потихоньку заканчивать. Но большому игроку трудно принять, что он уже не тот.
Следующее противостояние – Мбаппе и Холанд. Но француз к голам добавляет передачи, Холанд же чистый завершитель», – сказал Широков.
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