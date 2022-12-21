Булыкин: «Пиняев может стать звездой «Локомотива»

Бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал готовящийся трансфер Сергея Пиняева в московскую команду.

«В «Локомотиве» Пиняев может стать звездой и одним из лидеров команды. Никто не скажет рано или не рано Сергею переходить в «Локомотив». Только время покажет, что с ним произойдет. Сейчас железнодорожники нуждаются в лидерах, и Пиняев, как раз, может им стать. Да, Сергей еще молод, но все возможно», — сказал Булыкин.

Сообщалось, что «Локомотив» выкупит Пиняева за 200 миллионов рублей.

18-летний Пиняев – воспитанник «Чертаново».

В этом сезоне вингер забил 4 гола и сделал 4 ассиста в 15 матчах за «Крылья».

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