Дзюба прокомментировал информацию о драке с Пиняевым: «В общем, поругались»

Бывший форвард «Локомотива» Артем Дзюба рассказал о ситуативном конфликте с Сергеем Пиняевым.

– Матч со «Спартаком», когда мы сыграли 1:1, и начали писать, что у нас с Пиняевым драка была.

– Что, кстати, там было на самом деле?

– Это вообще, конечно… Был просто разговор на повышенных тонах, потому что… Ну какая у нас могла быть драка? Это вообще не совместимо, это была бы не драка.

Но я бы никогда в жизни не посмел бы Серегу тронуть, потому что я его очень уважаю, люблю, он большой талант и вообще очень приятный парень. И он бы никогда не посмел бы на меня руку поднять. Просто Пиняй там раз пять ударил за ярус, там люди уже не могли в VIP-ложе расслабиться, все стекла бронированные поставили, потому что Серега все перебил. Я говорю: «Ну ты можешь щекой как-нибудь ударить?». Просто какой-то такой диалог. Он говорит: «А че, а че?». В общем, поругались там и всe.

Дзюба был в «Локо» в 2023-2024 годах.

В сентябре игрок пополнил «Акрон».

Дзюба – лучший бомбардир в истории РПЛ.

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