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    Широков: «Не надо бить со спины, как это сделал Соболев»

    Экс-капитан сборной России Роман Широков высказался о драке между игроками «Зенита» и «Спартака» в матче Кубка России.

    — Для вас принципиально, кто начал?

    — Главное — как закончилось. Как там разобрать, кто начал? Весь матч кто-то кого-то провоцировал, но это не значит, что надо в итоге дубасить друг друга на глазах у всех страны. И тем более, не надо бить со спины, как это сделал Соболев.

    — Требуют наказать Промеса как зачинщика, провокатора?

    — Как доказать, что он зачинщик? Может, ему кто-то до того что-то сказал? Мы же не слышали и таких ситуаций в каждом матче много. Это же не значит, что потом надо стенка на стенку выходить. Провокация стала нормальным явлением, чтобы вывести из себя. Ничего там особенного Промес не делал.

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    Источник: «РБ Спорт»

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