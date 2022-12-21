Широков: «Не надо бить со спины, как это сделал Соболев»

Экс-капитан сборной России Роман Широков высказался о драке между игроками «Зенита» и «Спартака» в матче Кубка России.
— Для вас принципиально, кто начал?
— Главное — как закончилось. Как там разобрать, кто начал? Весь матч кто-то кого-то провоцировал, но это не значит, что надо в итоге дубасить друг друга на глазах у всех страны. И тем более, не надо бить со спины, как это сделал Соболев.
— Требуют наказать Промеса как зачинщика, провокатора?
— Как доказать, что он зачинщик? Может, ему кто-то до того что-то сказал? Мы же не слышали и таких ситуаций в каждом матче много. Это же не значит, что потом надо стенка на стенку выходить. Провокация стала нормальным явлением, чтобы вывести из себя. Ничего там особенного Промес не делал.
- Среди игроков «Спартака» дисквалификацию получили Александр Соболев, Шамар Николсон и Александр Селихов.
- У «Зенита» наказаны Вильмар Барриос, Малком и Родригао.
- Всех отстранили на 6 матчей Кубка России.
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