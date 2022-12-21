Широков: «Не надо бить со спины, как это сделал Соболев»

Экс-капитан сборной России Роман Широков высказался о драке между игроками «Зенита» и «Спартака» в матче Кубка России.

— Для вас принципиально, кто начал?

— Главное — как закончилось. Как там разобрать, кто начал? Весь матч кто-то кого-то провоцировал, но это не значит, что надо в итоге дубасить друг друга на глазах у всех страны. И тем более, не надо бить со спины, как это сделал Соболев.

— Требуют наказать Промеса как зачинщика, провокатора?

— Как доказать, что он зачинщик? Может, ему кто-то до того что-то сказал? Мы же не слышали и таких ситуаций в каждом матче много. Это же не значит, что потом надо стенка на стенку выходить. Провокация стала нормальным явлением, чтобы вывести из себя. Ничего там особенного Промес не делал.

Среди игроков «Спартака» дисквалификацию получили Александр Соболев, Шамар Николсон и Александр Селихов.

У «Зенита» наказаны Вильмар Барриос, Малком и Родригао.

Всех отстранили на 6 матчей Кубка России.

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