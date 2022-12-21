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Широков: «Не надо бить со спины, как это сделал Соболев»

21 декабря 2022, 19:12
3

Экс-капитан сборной России Роман Широков высказался о драке между игроками «Зенита» и «Спартака» в матче Кубка России.

— Для вас принципиально, кто начал?

— Главное — как закончилось. Как там разобрать, кто начал? Весь матч кто-то кого-то провоцировал, но это не значит, что надо в итоге дубасить друг друга на глазах у всех страны. И тем более, не надо бить со спины, как это сделал Соболев.

— Требуют наказать Промеса как зачинщика, провокатора?

— Как доказать, что он зачинщик? Может, ему кто-то до того что-то сказал? Мы же не слышали и таких ситуаций в каждом матче много. Это же не значит, что потом надо стенка на стенку выходить. Провокация стала нормальным явлением, чтобы вывести из себя. Ничего там особенного Промес не делал.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Кубок Зенит Спартак Широков Роман Соболев Александр
Комментарии (3)
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NewLife
1671642462
Трусливая вошь подала голос через унитаз желтого сортира РБ Спорт, нажмите кто-нибудь на спуск, чтобы он здесь больше не появлялся.
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R_a_i_n
1671648230
То ли дело лежачего ногами пинать!
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k611
1671650073
Кто бы говорил, ну точно не Широков, после его "деликатного" отношения к футбольному арбитру...
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