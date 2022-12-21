«Пари НН» выбирает между четырьмя тренерами

Стали известны кандидаты на пост главного тренера «Пари НН».
«По моим данным, нового тренера волжан стоит искать среди квартета Вадим Гаранин, Олег Василенко, Сергей Юран, Владислав Радимов.
Последний, экс-тренер «Зенита-2», в СМИ везде проходит под первым номером, но это не совсем так. Ключевое решение в «Пари НН» по новому наставнику будут принимать три человека — губернатор Никитин, гендиректор Равиль Измайлов и еще один человек», – написал инсайдер Сергей Ильев в телеграме.
- В ноябре «Пари НН» покинул Михаил Галактионов. Он ушел в «Локомотив».
- Нижегородцы идут в РПЛ 12-ми.
- Сезон РПЛ возобновится в марте.
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Источник: телеграм-канал Сергея Ильева