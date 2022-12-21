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    «Пари НН» выбирает между четырьмя тренерами

    Стали известны кандидаты на пост главного тренера «Пари НН».

    «По моим данным, нового тренера волжан стоит искать среди квартета Вадим Гаранин, Олег Василенко, Сергей Юран, Владислав Радимов.

    Последний, экс-тренер «Зенита-2», в СМИ везде проходит под первым номером, но это не совсем так. Ключевое решение в «Пари НН» по новому наставнику будут принимать три человека — губернатор Никитин, гендиректор Равиль Измайлов и еще один человек», – написал инсайдер Сергей Ильев в телеграме.

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    Источник: телеграм-канал Сергея Ильева

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +435

      rac531 29 минут назад

      Самый лучший вариант - Альфонс Радимов!
      Надоела его рожа на ТВ, Может быть, месяц отдохну от него)

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