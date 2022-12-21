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    «У него больше таланта». Чемпион Формулы-1 Ферстаппен сравнил Месси и Роналду

    Двукратный чемпион мира в гонках Формулы-1 Макс Ферстаппен считает форварда сборной Аргентины Лионеля Месси более талантливым, чем Криштиану Роналду.

    «Они очень разные, поэтому я не могу выбрать, кто лучше. Я не могу выбрать, потому что считаю, что у Месси больше таланта, чем у Криштиану, но Криштиану просто продолжает работать и быть в невероятной форме. То, что он делает в своeм возрасте, просто невероятно. Именно так можно стать великим», — приводит слова Ферстаппена «Чемпионат» со ссылкой на Viaplay.

    • У Месси 7 «Золотых мячей», у Роналду – 5.
    • Месси, в отличие от Роналду, выиграл чемпионат мира.
    • Роналду сейчас без клуба.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 11:07
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +9657

      САДЫЧОК 2 минуты назад

      Да , прекрати вы восхвалять его !
      Он невероятно талантлив в Везении !
      Мартинес в 2 х матчах по пенальти вывел дальше Аргентину!
      А , в финале на последней минуте сделал сейв и отбил пенальти !

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