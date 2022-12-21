«У него больше таланта». Чемпион Формулы-1 Ферстаппен сравнил Месси и Роналду

Двукратный чемпион мира в гонках Формулы-1 Макс Ферстаппен считает форварда сборной Аргентины Лионеля Месси более талантливым, чем Криштиану Роналду.
«Они очень разные, поэтому я не могу выбрать, кто лучше. Я не могу выбрать, потому что считаю, что у Месси больше таланта, чем у Криштиану, но Криштиану просто продолжает работать и быть в невероятной форме. То, что он делает в своeм возрасте, просто невероятно. Именно так можно стать великим», — приводит слова Ферстаппена «Чемпионат» со ссылкой на Viaplay.
- У Месси 7 «Золотых мячей», у Роналду – 5.
- Месси, в отличие от Роналду, выиграл чемпионат мира.
- Роналду сейчас без клуба.
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Источник: «Чемпионат»