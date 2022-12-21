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  • «У него больше таланта». Чемпион Формулы-1 Ферстаппен сравнил Месси и Роналду

«У него больше таланта». Чемпион Формулы-1 Ферстаппен сравнил Месси и Роналду

21 декабря 2022, 11:07
1

Двукратный чемпион мира в гонках Формулы-1 Макс Ферстаппен считает форварда сборной Аргентины Лионеля Месси более талантливым, чем Криштиану Роналду.

«Они очень разные, поэтому я не могу выбрать, кто лучше. Я не могу выбрать, потому что считаю, что у Месси больше таланта, чем у Криштиану, но Криштиану просто продолжает работать и быть в невероятной форме. То, что он делает в своeм возрасте, просто невероятно. Именно так можно стать великим», — приводит слова Ферстаппена «Чемпионат» со ссылкой на Viaplay.

  • У Месси 7 «Золотых мячей», у Роналду – 5.
  • Месси, в отличие от Роналду, выиграл чемпионат мира.
  • Роналду сейчас без клуба.

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Источник: «Чемпионат»
Франция. Лига 1 Португалия. Примейра ПСЖ Аргентина Португалия Месси Лионель Роналду Криштиану
Комментарии (1)
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САДЫЧОК
1671617457
Да , прекрати вы восхвалять его ! Он невероятно талантлив в Везении ! Мартинес в 2 х матчах по пенальти вывел дальше Аргентину! А , в финале на последней минуте сделал сейв и отбил пенальти !
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