«У него больше таланта». Чемпион Формулы-1 Ферстаппен сравнил Месси и Роналду

Двукратный чемпион мира в гонках Формулы-1 Макс Ферстаппен считает форварда сборной Аргентины Лионеля Месси более талантливым, чем Криштиану Роналду.

«Они очень разные, поэтому я не могу выбрать, кто лучше. Я не могу выбрать, потому что считаю, что у Месси больше таланта, чем у Криштиану, но Криштиану просто продолжает работать и быть в невероятной форме. То, что он делает в своeм возрасте, просто невероятно. Именно так можно стать великим», — приводит слова Ферстаппена «Чемпионат» со ссылкой на Viaplay.

У Месси 7 «Золотых мячей», у Роналду – 5.

Месси, в отличие от Роналду, выиграл чемпионат мира.

Роналду сейчас без клуба.

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