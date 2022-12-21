Чемпионский парад Аргентины, Сычевой переходит в «Крылья», Роналду хочет сыграть на ЧМ-2026 и другие новости

Игроков сборной Аргентины эвакуировали с чемпионского парада на вертолетах. 4 миллиона человек вышли на улицы Буэнос-Айреса.

Мартинес принес на чемпионский автобус Аргентины куклу с лицом Мбаппе.

Болельщик запрыгнул в чемпионский автобус Аргентины с моста.

Сычевой подписал контракт с «Крыльями». В соглашении есть отступные, но только для «Зенита».

«Спартак» близок к покупке Максимовича. Абаскаль поддерживает трансфер (Иван Карпов).

В сборной Франции считают, что Павар сливал журналистам информацию из раздевалки.

Аргентинские фанатки, обнажившие грудь на финале ЧМ-2022, покинули Катар.

Стало известно, что Дешам сказал футболистам сборной Франции в перерыве финала ЧМ-2022.

Роналду хочет сыграть на ЧМ-2026. Ему будет 41 год.

Месси установил абсолютный рекорд по числу лайков в инстаграме*.