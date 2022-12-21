Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Чемпионский парад Аргентины, Сычевой переходит в «Крылья», Роналду хочет сыграть на ЧМ-2026 и другие новости

    Игроков сборной Аргентины эвакуировали с чемпионского парада на вертолетах. 4 миллиона человек вышли на улицы Буэнос-Айреса.

    Мартинес принес на чемпионский автобус Аргентины куклу с лицом Мбаппе.

    Болельщик запрыгнул в чемпионский автобус Аргентины с моста.

    Сычевой подписал контракт с «Крыльями». В соглашении есть отступные, но только для «Зенита».

    «Спартак» близок к покупке Максимовича. Абаскаль поддерживает трансфер (Иван Карпов).

    В сборной Франции считают, что Павар сливал журналистам информацию из раздевалки.

    Аргентинские фанатки, обнажившие грудь на финале ЧМ-2022, покинули Катар.

    Стало известно, что Дешам сказал футболистам сборной Франции в перерыве финала ЧМ-2022.

    Роналду хочет сыграть на ЧМ-2026. Ему будет 41 год.

    Месси установил абсолютный рекорд по числу лайков в инстаграме*.

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 02:09
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11