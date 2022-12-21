Чемпионский парад Аргентины, Сычевой переходит в «Крылья», Роналду хочет сыграть на ЧМ-2026 и другие новости

Игроков сборной Аргентины эвакуировали с чемпионского парада на вертолетах. 4 миллиона человек вышли на улицы Буэнос-Айреса.
Мартинес принес на чемпионский автобус Аргентины куклу с лицом Мбаппе.
Болельщик запрыгнул в чемпионский автобус Аргентины с моста.
Сычевой подписал контракт с «Крыльями». В соглашении есть отступные, но только для «Зенита».
«Спартак» близок к покупке Максимовича. Абаскаль поддерживает трансфер (Иван Карпов).
В сборной Франции считают, что Павар сливал журналистам информацию из раздевалки.
Аргентинские фанатки, обнажившие грудь на финале ЧМ-2022, покинули Катар.
Стало известно, что Дешам сказал футболистам сборной Франции в перерыве финала ЧМ-2022.
Роналду хочет сыграть на ЧМ-2026. Ему будет 41 год.
Месси установил абсолютный рекорд по числу лайков в инстаграме*.