Роналду хочет сыграть на ЧМ-2026. Ему будет 41 год

Нападающий Криштиану Роналду намерен выступать за сборную Португалии еще несколько лет.

Его цель – сыграть на чемпионате мира в 2026 году.

37-летний футболист очень болезненно воспринял вылет с ЧМ-2022 от Марокко на стадии 1/4 финала.

Также сильным ударом для португальца стала победа сборной Аргентины с Лионелем Месси в составе.

Роналду выступает за сборную с 2003 года.

Он забил 118 голов и сделал 43 ассиста в 196 матчах.

С командой форвард выиграл Евро-2016 и Лигу наций.

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