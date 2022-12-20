Роналду хочет сыграть на ЧМ-2026. Ему будет 41 год

Нападающий Криштиану Роналду намерен выступать за сборную Португалии еще несколько лет.
Его цель – сыграть на чемпионате мира в 2026 году.
37-летний футболист очень болезненно воспринял вылет с ЧМ-2022 от Марокко на стадии 1/4 финала.
Также сильным ударом для португальца стала победа сборной Аргентины с Лионелем Месси в составе.
- Роналду выступает за сборную с 2003 года.
- Он забил 118 голов и сделал 43 ассиста в 196 матчах.
- С командой форвард выиграл Евро-2016 и Лигу наций.
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Источник: Marca