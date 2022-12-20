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    Роналду хочет сыграть на ЧМ-2026. Ему будет 41 год

    Нападающий Криштиану Роналду намерен выступать за сборную Португалии еще несколько лет.

    Его цель – сыграть на чемпионате мира в 2026 году.

    37-летний футболист очень болезненно воспринял вылет с ЧМ-2022 от Марокко на стадии 1/4 финала.

    Также сильным ударом для португальца стала победа сборной Аргентины с Лионелем Месси в составе.

    • Роналду выступает за сборную с 2003 года.
    • Он забил 118 голов и сделал 43 ассиста в 196 матчах.
    • С командой форвард выиграл Евро-2016 и Лигу наций.

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    Источник: Marca

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    Сегодня, 15:51
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +18504

      Cleaner 24 минуты назад

      Роналду, с палочкой по полю бегать будешь? Не позорься, иди к шейхам на два года и вешай бутсы на гвоздь. Над тобой и так уже все РЖУТ!...(((

      0
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      Рейтинг: +454

      Болотоход 28 минут назад

      Его и на этом ЧМ не должно было быть.

      0
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      Рейтинг: +138

      Fandorine 29 минут назад

      Успокойтесь! Он не сказал на ЧМ по какому виду спорта!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1978

      Эном айс 47 минут назад

      Намерен..
      Разрушил за пару месяцев собственными руками свой бронзовый бюст..
      Императоров почитают.., при жизни, или после.
      Но нельзя давать повод увидеть даже мысленные судороги тем ,кто стоял под троном...(

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +14145

      playsh 1 час назад

      Поздно пить боржоми,коли почки отказали...
      До свидания,Криш.Хоть уйди нормально,по-человечески.

      0
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      Рейтинг: +5507

      TOMSON 1 час назад

      Теперь одного желания мало.

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      Рейтинг: +11339

      alex1951 1 час назад

      ..никак лавры Стенли Метьюза не дают покоя)))

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      Рейтинг: +12422

      Алексей З 1 час назад

      Этот нарцисс не понимает или не хочет понимать , что его присутствие в сборной имеет негативное влияние. Свои хотелки он ставит выше национальных.

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