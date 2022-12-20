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    Аргентинские фанатки, обнажившие грудь на финале ЧМ-2022, покинули Катар

    Стало известно о судьбе двух болельщиц сборной Аргентины, которые раздевались после победы своей команды на ЧМ-2022.

    Сначала они обнажили грудь на трибунах, а когда их вывели со стадиона, продолжили позировать топлес и фотографироваться в таком виде с другими фанатами.

    Девушкам грозил тюремный срок в Катаре, однако они покинули страну. Видео из самолета появилось в их соцсетях.

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    Источник: The Sun

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    Сегодня, 17:19
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7634

      mihail200606 4 минуты назад

      Они ждали приглашения во дворец от шейхов))

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      Рейтинг: +171

      RedMaksim97 11 минут назад

      Trakhat' бы их)))

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