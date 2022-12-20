Аргентинские фанатки, обнажившие грудь на финале ЧМ-2022, покинули Катар

Стало известно о судьбе двух болельщиц сборной Аргентины, которые раздевались после победы своей команды на ЧМ-2022.

Сначала они обнажили грудь на трибунах, а когда их вывели со стадиона, продолжили позировать топлес и фотографироваться в таком виде с другими фанатами.

Девушкам грозил тюремный срок в Катаре, однако они покинули страну. Видео из самолета появилось в их соцсетях.

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