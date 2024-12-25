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    • Гатти выделил ключевого игрока Аргентины на победном ЧМ-2022: «Все партнеры должны отсосать ему»

    Гатти выделил ключевого игрока Аргентины на победном ЧМ-2022: «Все партнеры должны отсосать ему»

    Бывший вратарь сборной Аргентины Уго Гатти выделил ключевого футболиста команды на победном ЧМ-2022.

    «Важнейшим игроком Аргентины на последнем ЧМ с отрывом был Эмилиано Мартинес. Все партнеры должны отсосать ему. Это правда. Это он все выиграл.

    Высокий здоровый парень с гибкостью и ловкостью. Эмилиано выглядит эмоционально сильным. Это его главное качество. Он очень хорош на пенальти.

    В то же время отмечу Анхеля Ди Марию, который на двух последних ЧМ обеспечивал все голы Лионелю Месси», – сказал Гатти.

    • Мартинес – лучший вратарь ЧМ-2022.
    • Эми по итогам 2 последних лет признается ФИФА лучшим голкипером года.
    • Мартинес выступает в АПЛ за «Астон Виллу».

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    Источник: La Nacion

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    Комментарии (1)
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    рылы
    1735147695
    мудак он конченный. обезьяна натуральная. все помнят его выходку на чм.
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