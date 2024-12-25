Гатти выделил ключевого игрока Аргентины на победном ЧМ-2022: «Все партнеры должны отсосать ему»

Бывший вратарь сборной Аргентины Уго Гатти выделил ключевого футболиста команды на победном ЧМ-2022.

«Важнейшим игроком Аргентины на последнем ЧМ с отрывом был Эмилиано Мартинес. Все партнеры должны отсосать ему. Это правда. Это он все выиграл.

Высокий здоровый парень с гибкостью и ловкостью. Эмилиано выглядит эмоционально сильным. Это его главное качество. Он очень хорош на пенальти.

В то же время отмечу Анхеля Ди Марию, который на двух последних ЧМ обеспечивал все голы Лионелю Месси», – сказал Гатти.