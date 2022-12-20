Стало известно, что Дешам сказал футболистам сборной Франции в перерыве финала ЧМ-2022

Появились подробности общения в раздевалке сборной Франции во время перерыва финального матча ЧМ-2022 против Аргентины.

Главный тренер Дидье Дешам был очень недоволен игрой команды и повышал голос на футболистов.

«Вы не здесь, парни! Вы не можете выиграть ни один подбор! Вы не играете в финале чемпионата мира!» – сказал Дешам.

Также выступали капитан сборной Уго Льорис, резервный вратарь Стив Манданда и защитник Рафаэль Варан.

Франция к перерыву уступала 0:2.

Во 2-м тайме они сравняли счет.

Аргентина победила в серии пенальти.

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