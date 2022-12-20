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    Стало известно, что Дешам сказал футболистам сборной Франции в перерыве финала ЧМ-2022

    Появились подробности общения в раздевалке сборной Франции во время перерыва финального матча ЧМ-2022 против Аргентины.

    Главный тренер Дидье Дешам был очень недоволен игрой команды и повышал голос на футболистов.

    «Вы не здесь, парни! Вы не можете выиграть ни один подбор! Вы не играете в финале чемпионата мира!» – сказал Дешам.

    Также выступали капитан сборной Уго Льорис, резервный вратарь Стив Манданда и защитник Рафаэль Варан.

    • Франция к перерыву уступала 0:2.
    • Во 2-м тайме они сравняли счет.
    • Аргентина победила в серии пенальти.

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    Источник: Get French Football News

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7634

      mihail200606 4 минуты назад

      Манданде зачем слово давали... на банке ж сидел глухо, че он мог сказать им ценного..

      0
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      Рейтинг: +18097

      DVOK68 43 минуты назад

      Очень интересно,очень.И актуально.

      0
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