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    «Спартак» близок к покупке Максимовича. Абаскаль поддерживает трансфер (Иван Карпов)

    Защитник «Хетафе» Неманья Максимович близок к переходу в «Спартак».

    «Вариант с переходом Максимовича из «Хетафе» в «Спартак» действительно существует. Мало того, по моим данным, сделка близка к согласованию.

    Абаскаль поддерживает трансфер серба в «Спартак», – написал в телеграме инсайдер Иван Карпов.

    Сообщалось, что московский клуб рассчитывает купить хавбека зимой за 3 миллиона евро.

    • Рыночная стоимость серба – 10 миллионов евро.
    • В этом сезоне Максимович провел 12 матчей без голевых действий.
    • Его контракт с «Хетафе» действует до 2024 года.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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