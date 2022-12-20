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  • «Спартак» близок к покупке Максимовича. Абаскаль поддерживает трансфер (Иван Карпов)

«Спартак» близок к покупке Максимовича. Абаскаль поддерживает трансфер (Иван Карпов)

20 декабря 2022, 19:28
4

Защитник «Хетафе» Неманья Максимович близок к переходу в «Спартак».

«Вариант с переходом Максимовича из «Хетафе» в «Спартак» действительно существует. Мало того, по моим данным, сделка близка к согласованию.

Абаскаль поддерживает трансфер серба в «Спартак», – написал в телеграме инсайдер Иван Карпов.

Сообщалось, что московский клуб рассчитывает купить хавбека зимой за 3 миллиона евро.

  • Рыночная стоимость серба – 10 миллионов евро.
  • В этом сезоне Максимович провел 12 матчей без голевых действий.
  • Его контракт с «Хетафе» действует до 2024 года.

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Спартак Хетафе Максимович Неманья Абаскаль Гильермо
Комментарии (4)
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Sky Spartak
1671571359
Фэйк... Зачем Спартаку столько полузащитников...
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Solist345345
1671578641
Ну если за 3 лямо, то можно брать. Чисто оборонительный опорник. Правда, Абаскаль предпочитает более креативных полузащитников, но посмотрим, что из этого получится
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