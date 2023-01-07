Камоцци предложил «Спартаку» альтернативу Максимовичу из «Хетафе»

Вполне здраво рассуждает: Фернандо если и приедет в Россию, в Спартак, в частности, то только за тем, чтобы баблеца срубить.
Да и в последнем сезоне "тяжёл на подъём" стал: еле-еле успевал свои обязанности выполнять. Тока что - приличный дальний удар.
А Глебов...
Я сам не понимаю. почему до сих пор к нему никого из "покупателей" московских команд не заслали?
Парень-то оч-ч-ч-чень перспективный, причём, уже сейчас - готовый игрок основы хорошей московской команды.
Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, оценил планы московского клуба усилить линию полузащиты этой зимой.
– Агент Фернандо заявил, что полузащитник хотел бы вернуться в «Спартак». С другой стороны, красно-белые ведут переговоры по Максимовичу. Что думаете об этих вариантах усиления опорной зоны?
– Фернандо близок к завершению карьеры. Я не думаю, что он в состоянии помочь команде.
Максимович мог бы стать хорошим игроком для «Спартака», но я бы предпочeл на этой позиции российского игрока, такого как Глебов.
- Данил Глебов выступает за «Ростов».
- «Хетафе» требует за Неманью Максимовича 5,5 миллиона евро.
- Фернандо играл за «Спартак» с 2016 по 2019 год и брал с командой чемпионство.
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