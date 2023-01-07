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    Камоцци предложил «Спартаку» альтернативу Максимовичу из «Хетафе»

    Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, оценил планы московского клуба усилить линию полузащиты этой зимой.

    – Агент Фернандо заявил, что полузащитник хотел бы вернуться в «Спартак». С другой стороны, красно-белые ведут переговоры по Максимовичу. Что думаете об этих вариантах усиления опорной зоны?

    – Фернандо близок к завершению карьеры. Я не думаю, что он в состоянии помочь команде.

    Максимович мог бы стать хорошим игроком для «Спартака», но я бы предпочeл на этой позиции российского игрока, такого как Глебов.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 16:37
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +20575

      derrik2000 43 минуты назад

      Вполне здраво рассуждает: Фернандо если и приедет в Россию, в Спартак, в частности, то только за тем, чтобы баблеца срубить.
      Да и в последнем сезоне "тяжёл на подъём" стал: еле-еле успевал свои обязанности выполнять. Тока что - приличный дальний удар.
      А Глебов...
      Я сам не понимаю. почему до сих пор к нему никого из "покупателей" московских команд не заслали?
      Парень-то оч-ч-ч-чень перспективный, причём, уже сейчас - готовый игрок основы хорошей московской команды.

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