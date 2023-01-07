Камоцци предложил «Спартаку» альтернативу Максимовичу из «Хетафе»

Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, оценил планы московского клуба усилить линию полузащиты этой зимой.

– Агент Фернандо заявил, что полузащитник хотел бы вернуться в «Спартак». С другой стороны, красно-белые ведут переговоры по Максимовичу. Что думаете об этих вариантах усиления опорной зоны?

– Фернандо близок к завершению карьеры. Я не думаю, что он в состоянии помочь команде.

Максимович мог бы стать хорошим игроком для «Спартака», но я бы предпочeл на этой позиции российского игрока, такого как Глебов.

Данил Глебов выступает за «Ростов».

«Хетафе» требует за Неманью Максимовича 5,5 миллиона евро.

Фернандо играл за «Спартак» с 2016 по 2019 год и брал с командой чемпионство.

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