«Спартак» сделал предложение Максимовичу из «Хетафе»

«Спартак» работает над переходом полузащитника «Хетафе» Неманьи Максимовича.

27-летний футболист уже получил предложение от москвичей. При этом клубы пока не вели конкретные переговоры о трансфере.

Серб готов рассмотреть вариант с уходом в «Спартак» текущей зимой.

Клуб РПЛ рассчитывает купить Максимовича за 3 миллиона евро, но «Хетафе» будет требовать больше за него.

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