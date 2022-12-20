«Спартак» сделал предложение Максимовичу из «Хетафе»

По данным Википедии, в 2019-м году Хетафе» выкупил его у «Валенсии» за 10 миллионов евро, подписав 5-летний контракт.
А хотят за ТРИ купить???
Или он совсем сдулся в Хетафе, или там конфликт с тренером и руководством....
Ну, не знаю, чё ещё может быть, раз собрался в Спартак, который в этом году, наряду с другими нашими командами, не будет играть в еврокубках.
Или уже карьеру года через три решил закончить и напоследок срубить баблеца???
Версию о несокрушимом братстве сербского и русского народов, как ОСНОВНУЮ причину перехода в РПЛ, сходу отвергаю. ))
«Спартак» работает над переходом полузащитника «Хетафе» Неманьи Максимовича.
27-летний футболист уже получил предложение от москвичей. При этом клубы пока не вели конкретные переговоры о трансфере.
Серб готов рассмотреть вариант с уходом в «Спартак» текущей зимой.
Клуб РПЛ рассчитывает купить Максимовича за 3 миллиона евро, но «Хетафе» будет требовать больше за него.
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