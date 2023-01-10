«Спартак» отказался от трансфера Максимовича

Полузащитник «Хетафе» Неманья Максимович не перейдет в «Спартак».

По информации Metaratings, московский клуб отказался от трансфера 27-летнего серба из-за завышенных требований со стороны «Хетафе». Испанцы хотели получить за футболиста 5,5 миллиона евро.

«Спартак» начал искать другие кандидатуры на позицию опорного полузащитника.

Москвичи предлагали за Максимовича 4 миллиона.

В этом сезоне хавбек провел 12 матчей без голевых действий.

Его контракт с «Хетафе» действует до 2024 года.

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