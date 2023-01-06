«Хетафе» отказался продавать Максимовича в «Спартак» за 4 миллиона (Marca)

Ну и слава Богу...
Эшуортовский шлак, который он, как и работая в Казахстане, втюхивает команде, где получает нехилое бабло, НЕ ПРОШЁЛ!
Пусть "эффективные манагеры" Роснефти убирают этого козла подальше от Спартака и, наконец, находят нормального, не ангажированного КЛАССНОГО СПЕЦИАЛИСТА.
У нас, в России, своих классных специалистов на руководящую должность по трансферам хватает.
«Хетафе» отклонил первое предложение «Спартака» по трансферу полузащитника Неманьи Максимовича.
По информации Marca, московский клуб предложил 4 миллиона евро за 27-летнего серба. В «Хетафе» считают, что Максимович стоит дороже.
- Рыночная стоимость серба – 10 миллионов евро.
- В этом сезоне Максимович провел 12 матчей без голевых действий.
- Его контракт с «Хетафе» действует до 2024 года.
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