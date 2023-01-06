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    «Хетафе» отказался продавать Максимовича в «Спартак» за 4 миллиона (Marca)

    «Хетафе» отклонил первое предложение «Спартака» по трансферу полузащитника Неманьи Максимовича.

    По информации Marca, московский клуб предложил 4 миллиона евро за 27-летнего серба. В «Хетафе» считают, что Максимович стоит дороже.

    • Рыночная стоимость серба – 10 миллионов евро.
    • В этом сезоне Максимович провел 12 матчей без голевых действий.
    • Его контракт с «Хетафе» действует до 2024 года.

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    Источник: Marca

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +20556

      derrik2000 2 часа назад

      Ну и слава Богу...
      Эшуортовский шлак, который он, как и работая в Казахстане, втюхивает команде, где получает нехилое бабло, НЕ ПРОШЁЛ!
      Пусть "эффективные манагеры" Роснефти убирают этого козла подальше от Спартака и, наконец, находят нормального, не ангажированного КЛАССНОГО СПЕЦИАЛИСТА.
      У нас, в России, своих классных специалистов на руководящую должность по трансферам хватает.

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      Рейтинг: +27890

      JTherry > derrik2000 1 час назад

      только причем тут Роснефть, если Спартак принадлежит Лукойлу (разные организации.!)... а "шлак" из Хетафе хотят продать не меньше, чем за 6 лимонов, на мой взгляд, дороговато для серба, ничем не отметившегося на ЧМ-22...

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      Рейтинг: +3428

      serhio80 > derrik2000 1 час назад

      Ну во первых причём тут Роснефть?) и во вторых назови хоть одного не ангажированного специалиста на данную позицию) тебя если сегодня поставить, так к понедельнику будешь ангажированным не смотря на праздники)

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      Рейтинг: +20556

      derrik2000 > serhio80 50 минут назад

      Ну, слегка на праздники ))) перепутал Роснефть с Лукойлом, но, ведь, не в этой "заминке" суть!!!
      А суть-то в том, что прощелыга с нехорошей стороны засветился в казахстанском футболе, а теперь его позвали в российский футбол.
      Что, корешки постарались???
      Я всё таки ранее был уверен, что в Лукойле специалисты умеют "прокачивать" ситуацию и людей. а также считать деньги, и НЕ свои, ЛИЧНЫЕ, а именно деньги Лукойла.

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      Рейтинг: +27890

      JTherry 4 часа назад

      может, это и к лучшему, Максимович не бог весть какой опорник... а в полузащите есть кому сыграть в Спартаке...)

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