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    В сборной Франции считают, что Павар сливал журналистам информацию из раздевалки

    Защитник «Баварии» Бенжамен Павар мог информировать представителей СМИ о происходящем в раздевалке сборной Франции.

    Отдельные игроки считают, что Павар сливал информацию знакомым журналистам.

    Сообщалось, что из-за футболиста «Баварии» в сборной была токсичная атмосфера.

    • Французы в финале ЧМ уступили Аргентине в серии пенальти.
    • Павар провел всего 1 матч на турнире – против Австралии (4:1) в группе.

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    Источник: Bayern & Germany

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +9656

      САДЫЧОК 43 минуты назад

      Уверен , будет инфа , про слив Дембеле !

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      Рейтинг: +2666

      BlackMurder 45 минут назад

      Я б еще свалил на Зидана, не важно был он на поле или нет, признать поражение уже не могут, искренне скажу оба финалиста были готовы, сыграло его величество футбол, со мной было тоже самое в 2002, но они в 2014 мне подарили слезы

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      Рейтинг: +99748

      sv1969 1 час назад

      Охота на ведьм началась!

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