В сборной Франции считают, что Павар сливал журналистам информацию из раздевалки

Защитник «Баварии» Бенжамен Павар мог информировать представителей СМИ о происходящем в раздевалке сборной Франции.
Отдельные игроки считают, что Павар сливал информацию знакомым журналистам.
Сообщалось, что из-за футболиста «Баварии» в сборной была токсичная атмосфера.
- Французы в финале ЧМ уступили Аргентине в серии пенальти.
- Павар провел всего 1 матч на турнире – против Австралии (4:1) в группе.
⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, итоговая статистика. Присоединяйся!
Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно
Источник: Bayern & Germany