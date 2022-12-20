В сборной Франции считают, что Павар сливал журналистам информацию из раздевалки

Защитник «Баварии» Бенжамен Павар мог информировать представителей СМИ о происходящем в раздевалке сборной Франции.

Отдельные игроки считают, что Павар сливал информацию знакомым журналистам.

Сообщалось, что из-за футболиста «Баварии» в сборной была токсичная атмосфера.

Французы в финале ЧМ уступили Аргентине в серии пенальти.

Павар провел всего 1 матч на турнире – против Австралии (4:1) в группе.

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