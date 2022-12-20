В сборной Франции была токсичная атмосфера из-за Павара. Он провел один матч на ЧМ-2022

Защитник «Баварии» Бенжамен Павар стал причиной кризиса в раздевалке сборной Франции.

Его отношение к делу создало токсичную атмосферу внутри команды.

В ходе ЧМ-2022 Павар делал неуместные замечания в адрес партнеров по сборной.

В частности, подобное происходило в финале чемпионата мира. Это привело к перепалке между футболистом и главным тренером Дидье Дешамом.

Французы в финале ЧМ уступили Аргентине в серии пенальти.

Павар провел всего 1 матч на турнире – против Австралии (4:1) в группе.

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