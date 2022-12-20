В сборной Франции была токсичная атмосфера из-за Павара. Он провел один матч на ЧМ-2022

Поиск стрелочников продолжвется.
Бензема, Павар..... только вот их на поле не было, а черныши были, но они не виноваты....
Защитник «Баварии» Бенжамен Павар стал причиной кризиса в раздевалке сборной Франции.
Его отношение к делу создало токсичную атмосферу внутри команды.
В ходе ЧМ-2022 Павар делал неуместные замечания в адрес партнеров по сборной.
В частности, подобное происходило в финале чемпионата мира. Это привело к перепалке между футболистом и главным тренером Дидье Дешамом.
- Французы в финале ЧМ уступили Аргентине в серии пенальти.
- Павар провел всего 1 матч на турнире – против Австралии (4:1) в группе.
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