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    В сборной Франции была токсичная атмосфера из-за Павара. Он провел один матч на ЧМ-2022

    Защитник «Баварии» Бенжамен Павар стал причиной кризиса в раздевалке сборной Франции.

    Его отношение к делу создало токсичную атмосферу внутри команды.

    В ходе ЧМ-2022 Павар делал неуместные замечания в адрес партнеров по сборной.

    В частности, подобное происходило в финале чемпионата мира. Это привело к перепалке между футболистом и главным тренером Дидье Дешамом.

    • Французы в финале ЧМ уступили Аргентине в серии пенальти.
    • Павар провел всего 1 матч на турнире – против Австралии (4:1) в группе.

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    Источник: Bayern & Germany

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    Сегодня, 15:13
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +66817

      portero 1 час назад

      Поиск стрелочников продолжвется.
      Бензема, Павар..... только вот их на поле не было, а черныши были, но они не виноваты....

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