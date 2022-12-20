Сычевой подписал контракт с «Крыльями». В соглашении есть отступные, но только для «Зенита» («РБ Спорт»)

Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой продолжит карьеру в «Крыльях Советов».

По информации «РБ Спорт», 26-летний форвард подписал контракт с самарским клубом. За него заплатят отступные в размере 100 миллионов рублей.

В проекте договора Сычевого с «Крыльями» есть пункт об отступных, но только дня одной команды — для «Зенита».

В этом сезоне Сычевой забил 17 голов и сделал 2 ассиста в 19 матчах.

Он отличился 14 раз в РПЛ – столько же у Квинси Промеса.

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