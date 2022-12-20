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    Сычевой подписал контракт с «Крыльями». В соглашении есть отступные, но только для «Зенита» («РБ Спорт»)

    Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой продолжит карьеру в «Крыльях Советов».

    По информации «РБ Спорт», 26-летний форвард подписал контракт с самарским клубом. За него заплатят отступные в размере 100 миллионов рублей.

    В проекте договора Сычевого с «Крыльями» есть пункт об отступных, но только дня одной команды — для «Зенита».

    • В этом сезоне Сычевой забил 17 голов и сделал 2 ассиста в 19 матчах.
    • Он отличился 14 раз в РПЛ – столько же у Квинси Промеса.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии13
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      Рейтинг: +1561

      шахта Заполярная 54 минуты назад

      Второй агаларов.

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      Рейтинг: +748

      Suvorov51 > шахта Заполярная 28 минут назад

      Ну тут ты прав, это все временные ребята, только на один чемпионат, а затем погаснят и усё

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      Рейтинг: +110

      eugen-han 1 час назад

      Зенит решил его переподписать потом, прежде чем футболист пройдёт практику в Самаре, - это один вариант, если учитывать одного спонсора в Оренбурге и Питере. Второй вариант - это сам игрок или его агент расставил приоритеты в настоящем и будущем продолжения карьеры.

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      Рейтинг: +11154

      R_a_i_n 1 час назад

      Ну написали 100 мультов... а купят за 50 тысяч рублей.

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      Рейтинг: +129

      Юрбан-Зенит 2 часа назад

      Скорее всего, речь о приоритетном праве выкупа

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      Рейтинг: +174

      RedMaksim97 2 часа назад

      А как понять "ОТСТУПНЫЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ЗЕНИТА"?))) ЧТО ЗА БРЕД??? Откуда такие привилегии для НЕМЫТЫХ????

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      Рейтинг: +339

      FCSpartakM > RedMaksim97 2 часа назад

      От туда, что один спонсор

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      Рейтинг: +466

      Азбука > RedMaksim97 2 часа назад

      Если так, как написано тут, то наоборот дискриминация. То есть другие клубы могут купить дешевле.

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      Рейтинг: +357

      Кирилл Михайлов > RedMaksim97 1 час назад

      может, он сам захотел прописать только для Зенита

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      Рейтинг: +1145

      inzek > Кирилл Михайлов 1 час назад

      скорее всего. если мне память не изменяет в коммент шоу он сказал что любимая команда это спартак. видимо не стоит у него на бом_жатник

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      Рейтинг: +16686

      Barmaleushka > RedMaksim97 1 час назад

      Это чтобы у рыл пуканы треснули поперёк в очередной раз )))

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      Рейтинг: +1561

      шахта Заполярная > Barmaleushka 55 минут назад

      Ну и глуп ты.

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      Рейтинг: +748

      Suvorov51 > шахта Заполярная 26 минут назад

      А он это знает, так что это его постоянное состояние

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