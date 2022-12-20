Болельщик запрыгнул в чемпионский автобус Аргентины с моста

В Буэнос-Айресе состоялся чемпионский парад сборной Аргентины.
Спустя некоторое время после начала парада игроков эвакуировали на вертолетах на базу национальной команды из-за невозможности проезда автобуса и трудностей с обеспечением общественного порядка.
В соцсетях также появилось видео, на котором два болельщика сборной Аргентины попытались запрыгнуть в автобус к игрокам с моста.
У одного фаната это получилось, а другой, ударившись об автобус, свалился в толпу. О его состоянии ничего неизвестно.
- В финале ЧМ-2022 Аргентина победила Францию в серии пенальти.
- Основное время матча завершилось ничьей 2:2, дополнительное – 3:3.
- Аргентинцы впервые с 1986 года стали чемпионами мира.
Фото: скриншот из видео в соцсетях.
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