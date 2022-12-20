Агент Самошникова отреагировал на новость о скором переходе защитника из «Рубина» в «Локомотив»

Евгений Моисеев, агент защитника «Рубина» Ильи Самошникова, подтвердил наличие переговоров о трансфере игрока в «Локомотив».

«Да, действительно Самошников близок к переходу в «Локомотив». Сторона обращалась, мы контактировали», – сказал агент.

Сообщалось, что сумма сделки составит 1 миллион евро.

В этом сезоне Самошников забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 16 матчах.

Его рыночная стоимость – 2,5 миллиона евро.

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