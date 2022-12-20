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  • Хаджи: «Сборная Марокко закошмарила французов. Покидаем Катар с высоко поднятой головой»

Хаджи: «Сборная Марокко закошмарила французов. Покидаем Катар с высоко поднятой головой»

20 декабря 2022, 11:55

Экс-игрок сборной Марокко Мустафа Хаджи прокомментировал поражение Марокко от Франции в 1/2 финала ЧМ-2022.

«Конечно, мы верили, что сможем выйти в финал чемпионата мира! Особенно когда ты видишь победы над Бельгией, Хорватией, Испанией, Португалией.

Мы много раз встречались с Францией, поэтому хорошо знакомы с этой командой. Их стиль чем-то напоминает наш. Жаль, что проиграли. Тем не менее мы выглядели очень достойно и создали немало проблем.

Более того, на мой взгляд, сборная Марокко закошмарила французов так, что все поняли: нас не стоит недооценивать. Покидаем Катар с высоко поднятой головой. Нужно продолжать работать и сохранить форму до следующего чемпионата мира», — сказал Хаджи.

  • Впервые в истории африканская сборная вышла в 1/2 финала ЧМ-2022.
  • Марокко уступило в матче за 3-е место Хорватии.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира Марокко Франция
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