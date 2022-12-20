13 рекордов Месси на ЧМ-2022 и спорный гол в финале, Бензема ушел из сборной, фанатке грозит тюрьма в Катаре за голую грудь и другие новости

Месси забил мяч в финале ЧМ-2022, когда на поле было 13 футболистов сборной Аргентины. Экс-судья Федотов считает, что гол стоило отменить

Вратарь Аргентины Мартинес в раздевалке объявил минуту молчания «для Мбаппе, который умер»

«Все, кто сомневался во мне, хорошенько отсосите». Де Пауль – после победы на ЧМ-2022

Опубликована символическая сборная ЧМ-2022 и сборная худших игроков от L’Equipe. Также появились сборные от WhoScored и Opta

Месси установил минимум 13 рекордов на ЧМ-2022

Бензема объявил о завершении карьеры в сборной Франции. Он может вернуться, но при одном условии

Путин рассказал о просмотре финала ЧМ-2022

ESPN опубликовал рейтинг самых спорных судейских решений на ЧМ-2022

Аргентинская фанатка обнажила грудь на финале ЧМ-2022. Ей грозит тюремный срок в Катаре

Роналду проигнорировал победу сборной Аргентины на ЧМ-2022

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