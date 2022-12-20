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  • 13 рекордов Месси на ЧМ-2022 и спорный гол в финале, Бензема ушел из сборной, фанатке грозит тюрьма в Катаре за голую грудь и другие новости

13 рекордов Месси на ЧМ-2022 и спорный гол в финале, Бензема ушел из сборной, фанатке грозит тюрьма в Катаре за голую грудь и другие новости

20 декабря 2022, 01:11

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Источник: «Бомбардир»
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