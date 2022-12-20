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    13 рекордов Месси на ЧМ-2022 и спорный гол в финале, Бензема ушел из сборной, фанатке грозит тюрьма в Катаре за голую грудь и другие новости

    Месси забил мяч в финале ЧМ-2022, когда на поле было 13 футболистов сборной Аргентины. Экс-судья Федотов считает, что гол стоило отменить

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    Месси установил минимум 13 рекордов на ЧМ-2022

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    Источник: «Бомбардир»

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