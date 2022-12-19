Роналду проигнорировал победу сборной Аргентины на ЧМ-2022

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду оставил без внимания результат финала чемпионата мира.

Он проигнорировал победу сборной Аргентины. В соцсетях 37-летнего футболиста нет новых публикаций с 11 декабря.

Аргентинцы стали чемпионами мира в 3-й раз в истории и впервые с 1986 года.

В финале ЧМ-2022 они победили Францию в серии пенальти.

Лионель Месси оформил дубль в решающем матче. Его признали лучшим игроком турнира.

Роналду с Португалией вылетел с чемпионата мира от Марокко на стадии 1/4 финала.

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