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    Роналду проигнорировал победу сборной Аргентины на ЧМ-2022

    Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду оставил без внимания результат финала чемпионата мира.

    Он проигнорировал победу сборной Аргентины. В соцсетях 37-летнего футболиста нет новых публикаций с 11 декабря.

    • Аргентинцы стали чемпионами мира в 3-й раз в истории и впервые с 1986 года.
    • В финале ЧМ-2022 они победили Францию в серии пенальти.
    • Лионель Месси оформил дубль в решающем матче. Его признали лучшим игроком турнира.
    • Роналду с Португалией вылетел с чемпионата мира от Марокко на стадии 1/4 финала.

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    Источник: «Бомбардир»

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    19.12.2022 23:56
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +1205

      ARSteven89 40 минут назад

      Потому что всю карьеру он считает Месси своим соперником, а Лионель просто играет в футбол.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7378

      Старикан 59 минут назад

      А что он должен написать?

      1
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      ...
      Рейтинг: +1012

      Лфшт > Старикан 32 минуты назад

      Ну например поздравить с победой того, на соперничестве с которым он сделал себе имя

      0
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