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Роналду проигнорировал победу сборной Аргентины на ЧМ-2022

19 декабря 2022, 23:56
13

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду оставил без внимания результат финала чемпионата мира.

Он проигнорировал победу сборной Аргентины. В соцсетях 37-летнего футболиста нет новых публикаций с 11 декабря.

  • Аргентинцы стали чемпионами мира в 3-й раз в истории и впервые с 1986 года.
  • В финале ЧМ-2022 они победили Францию в серии пенальти.
  • Лионель Месси оформил дубль в решающем матче. Его признали лучшим игроком турнира.
  • Роналду с Португалией вылетел с чемпионата мира от Марокко на стадии 1/4 финала.

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Источник: «Бомбардир»
Чемпионат мира Аргентина Франция Месси Лионель Роналду Криштиану
Комментарии (13)
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Старикан
1671483754
А что он должен написать?
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ARSteven89
1671484911
Потому что всю карьеру он считает Месси своим соперником, а Лионель просто играет в футбол.
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Dr.Metal
1671511228
Да петух он плешивый
Ответить
nemolod
1671517265
В спорте надо уметь не только выигрывать,но и проигрывать,а тут гордыня не позволяет!
Ответить
m40
1671518407
А в чем новость то? Написано же, что с 11.12 нет записей. Может он вообще на необитаемом острове отдыхает от суеты.
Ответить
САНЁК17
1671522881
По моему Рона никогда не поздравил Месси,и пусть не ждёт и вы не ждите
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zigbert
1671540940
Поздравить не мешало бы даже находясь в такой психологической яме.
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