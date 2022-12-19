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    Путин рассказал о просмотре финала ЧМ-2022

    Президент России Владимир Путин поделился впечатлениями от финального матча ЧМ-2022 между сборными Аргентины и Франции.

    «Я смотрел вторую половину, с того момента, когда счет был уже 2:2. Дополнительное время смотрел.

    Потом, конечно, не мог удержаться от того, чтобы не позвонить президенту [Аргентины], поздравить его.

    Я знаю, что Аргентина – это футбольная страна, там люди действительно очень трепетно относятся к этому, любят своих игроков, в том числе и ведущих.

    Думаю, что они заслужили эту победу», – сказал Путин.

    • Аргентинцы победили французов в серии пенальти.
    • Матч завершился ничьей со счетом 3:3.
    • Команда взяла ЧМ в 3-й раз в истории и впервые с 1986 года.

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    Источник: Sport24

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