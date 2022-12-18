Путин поздравил президента Аргентины с победой на ЧМ-2022

Президент России Владимир Путин поздравил аргентинского коллегу Альберто Фернандеса с победой сборной Аргентины на чемпионате мира-2022.

«Владимир Путин только что переговорил по телефону с президентом Аргентины Фернандесом и тепло поздравил его с победой сборной Аргентины на чемпионате мира по футболу», – сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Аргентина победила по пенальти в финале Францию.

Команда взяла ЧМ впервые с 1986 года.

Следующий ЧМ пройдет в 2026 году в США, Канаде, Мексике.

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